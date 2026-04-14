Incidente in A1 nella galleria delle Croci: mezzo per trasporto eccezionale urta la volta

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1, al km 2646 in direzione Nord, all’interno della galleria delle Croci, tra i territori di Barberino di Mugello e Calenzano. Al momento in corrispondenza dell'incidente il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda.

Secondo le prime informazioni, un mezzo pesante adibito al trasporto eccezionale di cisterne ha impattato contro la volta della galleria, causando l’immediato blocco della circolazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre provenienti dai distaccamenti di Barberino di Mugello, Calenzano e Firenze Ovest. In fase di dispiegamento tre squadre operative, due autobotti e un’autogru, necessarie per la gestione dell’intervento e la messa in sicurezza.

Al momento, la circolazione risulta completamente interrotta nel tratto interessato, con disagi alla viabilità autostradale.

L’intervento è in corso. Agli utenti in transito diretti verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, si consiglia di percorrere la SP8 Militare Barberinese e rientrare in A1 alla stazione di Barberino.

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