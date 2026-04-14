Incidente in A1 nella galleria delle Croci: mezzo per trasporto eccezionale urta la volta

Un mezzo pesante adibito al trasporto eccezionale di cisterne ha impattato contro la volta della galleria
Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1, al km 2646 in direzione Nord, all’interno della galleria delle Croci, tra i territori di Barberino di Mugello e Calenzano. Al momento in corrispondenza dell'incidente il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda.
Secondo le prime informazioni, un mezzo pesante adibito al trasporto eccezionale di cisterne ha impattato contro la volta della galleria, causando l’immediato blocco della circolazione.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre provenienti dai distaccamenti di Barberino di Mugello, Calenzano e Firenze Ovest. In fase di dispiegamento tre squadre operative, due autobotti e un’autogru, necessarie per la gestione dell’intervento e la messa in sicurezza.
Al momento, la circolazione risulta completamente interrotta nel tratto interessato, con disagi alla viabilità autostradale.
L’intervento è in corso. Agli utenti in transito diretti verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, si consiglia di percorrere la SP8 Militare Barberinese e rientrare in A1 alla stazione di Barberino.
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