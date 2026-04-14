Montecarlo, 200mila euro dalla Regione per rivitalizzare borgo di Fornace

L’abitato di Fornace, a Montecarlo (Lu) sarà al centro di un intervento di rigenerazione urbana che sarà sostenuto dalla Regione Toscana con un finanziamento di 200.000 euro. Questo contributo straordinario, che permetterà di realizzare un parcheggio pubblico, migliorare la viabilità esistente e completare il marciapiede, è stato deliberato dalla Giunta regionale toscana nel corso della sua ultima seduta.

“La Regione – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani - ha scelto di stare al fianco delle amministrazioni comunali, ascoltarle, farsi interprete delle loro esigenze, anche di quelle che possono sembrare ‘piccole’ ma in realtà rivestono ruoli strategici o funzionali per chi amministra e porta avanti un progetto territoriale”.

“Con una serie di contributi straordinari mirati a progetti specifici – aggiunge l’assessore a infrastrutture e urbanistica Filippo Boni - stiamo rivitalizzando molti piccoli centri, sostenendo in Comuni nelle rinascita delle piccole realtà. In questo caso andiamo a sostenere la scelta del Comune di migliorare la fruibilità di un’area pubblica, interpretando la rigenerazione urbana non come rinascita di volumi ma come rinnovamento e valorizzazione della logistica, per rendere più semplice, e dunque migliore, la vita dei cittadini”.