Nuova tecnologia di ultima generazione per l’Urologia dell’ospedale della Valdinievole

All’Urologia dell’ospedale della Valdinievole sono state recentemente installate due nuove colonne endoscopiche 4K di ultima generazione
All’Urologia dell’ospedale della Valdinievole sono state recentemente installate due nuove colonne endoscopiche 4K di ultima generazione. La prima colonna installata è dedicata alla cistoscopia flessibile, un esame diagnostico utile a visualizzare vescica e uretra e che consente di effettuare esami più accurati, rapidi e meno invasivi per i pazienti. Grazie all’elevata definizione delle immagini, questa tecnologia permette di incrementare fino al 34% la capacità di individuare eventuali patologie tumorali della vescica, migliorando quindi l’efficacia della diagnosi precoce.
La seconda colonna è stata collocata all’interno del blocco operatorio ed è destinata all’ureterorenoscopia flessibile. Questo strumento consente interventi mini-invasivi per il trattamento della calcolosi ureterale e renale e per la diagnosi e trattamento dei tumori delle vie urinarie garantendo maggiore precisione e migliori risultati clinici.
L’introduzione di queste apparecchiature si inserisce in un più ampio programma di sviluppo dell’Urologia dell’ospedale SS. Cosma e Damiano, che punta a consolidarsi come centro in crescita. In particolare, è in fase di sviluppo un progetto per la creazione di un hub dedicato alla chirurgia andrologica.
“Il potenziamento delle tecnologie – sottolinea la dott.ssa Giuditta Niccolai, direttrice sanitaria di presidio- rappresenta un passo importante verso un’offerta sanitaria sempre più qualificata, in grado di coniugare innovazione, sicurezza e centralità del paziente”
Fonte: Ausl Toscana Centro
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