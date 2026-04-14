Omicidio a Massa, i genitori dei fermati: "Dicono che si sono difesi". Il 17enne era pugile

Uno dei tre minorenni indagati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, un 17enne sottoposto a fermo, nel primo interrogatorio di domenica scorsa avrebbe riferito di aver reagito dopo che il 47enne deceduto nell'aggressione, in piazza Palma la sera di sabato 11 aprile, a suo dire, lo avrebbe colpito al setto nasale. A riportarlo è il Corriere della Sera aggiungendo che un analogo racconto sarebbe stato fornito dal 23enne, uno dei due maggiorenni fermati in carcere insieme a un 19enne. Da quanto emerso nelle ultime ore il 17enne fermato praticava fino a circa due anni fa pugilato a livello agonistico.

In totale al momento sono cinque i giovani identificati dalla procura di Massa, due 16enni, il 17enne, le cui posizioni sono seguite dalla procura minorile di Genova, il 19enne e il 23enne, per la morte di Bongiorni e le percosse al cognato, che li avrebbe richiamati perché tiravano bottiglie contro la vetrina di un negozio.

I commenti dei genitori: "Mio figlio non è un criminale"

Altri quotidiani riportano che anche i genitori degli altri arrestati hanno riferito che i propri figli si sarebbero difesi. "Loro dicono che si sono difesi. Non ho insegnato a mio figlio la violenza", "non è un criminale" ha detto il padre del 19enne che allo stesso tempo si è detto disposto a pagare gli studi al figlio di Bongiorni, il bimbo di 11 anni che ha assistito alla scena e ha visto il padre morire sotto i colpi del gruppo. Anche il padre del 23enne avrebbe detto che suo figlio "non è un cattivo ragazzo, lavora, non so cosa gli sia passato per la testa" aggiungendo sull'accaduto, su cui sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica anche tramite le immagini della videosorveglianza che hanno ripreso l'aggressione, "non doveva farlo, non gli ho insegnato questo, non si risolve con la violenza".

Stasera la fiaccolata a Massa

Oggi sarà conferito l'incarico per l'autopsia. Nelle prossime ore saranno fissati udienza di convalida dei fermi e interrogatorio di garanzia ai rispettivi gip di Massa e Genova. Stasera in città si terrà una fiaccolata in ricordo di Giacomo Bongiorni, promossa da Comune di Massa e Diocesi.

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