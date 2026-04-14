Ospedale del Mugello, tre nuovi medici in Pediatria

Sono tre nel reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale del Mugello e sono arrivati solo da alcune settimane. Sono i nuovi pediatri assunti tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno e che stanno affiancando gli altri professionisti che da anni lavorano nel reparto diretto da Rosalia Di Silvio. L’equipe del reparto risulta così reintegrata dopo che nei mesi scorsi, a fronte di una forte riduzione del personale, con grande impegno da parte dei professionisti in servizio - medici, infermiere ed ostetriche - si è riusciti a garantire la continuità e la qualità dell’assistenza ai piccoli pazienti. Con i nuovi arrivi, il reparto torna ora a operare con una maggiore stabilità organizzativa, rafforzando ulteriormente il servizio offerto e assicurando un supporto ancora più efficace alle famiglie del Mugello.

“Non dimentichiamo il sostegno che è arrivato nei mesi scorsi dagli altri pediatri dell’Azienda e in particolar modo dalla Pediatria di Pistoia. Un grazie di cuore a chi in un momento di difficoltà è venuto in aiuto del nostro reparto” sottolinea la Direttrice Rosalia Di Silvio.

Oltre a implementare l'attività del punto nascita, del reparto e del pronto soccorso pediatrico, con le nuove assunzioni si sono potute potenziare anche alcune prestazioni ambulatoriali. Con il pediatra Alberto Terminiello, già in servizio presso la broncopneumologia dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer, è stato riaperto l'ambulatorio di pneumologia pediatrica con spirometria e Rint; i pediatri Niccolò Chiti, proveniente dall'Endocrinologia del Meyer, e Maria Tufano gestiranno l’ambulatorio endocrinologico; con la pediatra Adele Fiordelisi, proveniente sempre dal Meyer, sarà riaperto l'ambulatorio di gastroenterologia pediatrica.

Da pochi mesi è arrivata la dottoressa Maria Taverna, come consulente ambulatoriale della Chirurgia del Meyer. All’ospedale del Mugello si occuperà di chirurgia pediatrica e soprattutto di urologia pediatrica, con particolare riguardo ai disturbi minzionali.

Rimane salda l’attività dell’ambulatorio di cardiologia pediatrica che da anni oramai ha acquisito la collaborazione con l’ospedale Meyer di Firenze e, nello specifico, con il suo cardiologo pediatra Giovanni Calabri, che ha arricchito ulteriormente il sistema di relazioni e l’offerta clinica già presente in rete nel territorio.

I Pediatri da anni nel reparto di pediatria del Mugello sono Edmondo Ciccimarra che svolge l'ambulatorio dell'Obesità Infantile; Josè Gonzalez che gestisce gli ambulatori ecografici pediatrici (cerebrale, renale e toracico) e la formazione con simulazioni neonatali e pediatriche; Antonella De Marco che svolge l'ambulatorio di Allergologia Pediatrica sia all’ospedale del Mugello che al San Giovanni di Dio e Maria Tufano che gestisce l'ambulatorio di Endocrinologia pediatrica e delle Malattie rare.

“Grazie alla dottoressa Di Silvio per la guida del reparto nei momenti critici e ai pediatri per aver garantito con impegno la continuità del servizio – commenta la Direttrice del presidio ospedaliero del Mugello, Claudia Capanni - Oggi, con rinnovate energie, si continua a lavorare al servizio dei piccoli del Mugello”.

Ricordiamo i percorsi pediatrici dell’ospedale del Mugello:

- Fast Track pediatrico dedicato ai codici di minore priorità, codici 4 e 5 di bambini 0-14 anni che accedono sempre al Pronto Soccorso per essere triagiati e poi se valutati codici minori, inviati al reparto di Pediatra per diagnosi e terapia;

- Percorso Family creato per agevolare il lavoro dei pediatri di famiglia con la possibilità di accedere ad esami ematici urgenti e non, e ad esami diagnostici con un canale preferenziale e poter visionare le risposte sul fascicolo sanitario elettronico;

- Accessi pediatrici in Pronto Soccorso con età 0-16 anni che se codici 3, 2 ed 1 cioè codici di maggiori priorità vengono gestiti in Pronto Soccorso con la collaborazione del Pediatra e dell'anestesista se necessario, mentre i ragazzi di 14-16 anni codici minori vengono visitati dal medico del DEA con la eventuale consulenza pediatrica;

- Osservazione Breve Pediatrica (OBI) che è una degenza che permette una velocizzazione sia dal punto di vista diagnostico (potendo utilizzare i pediatri ecografie toraciche) e terapeutico con la possibilità di dimissione entro le 48 ore;

- Ricoveri ordinari nella fascia di età 0-16 anni per quelli medici e chirugici e 0-14 anni per quelli traumatici.

Per quanto riguarda i prelievi ematici l’accesso è diretto tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 9,30.

Quanto alla prevenzione del dolore, vengono eseguite da procedura tecniche non farmacologiche (distrazione, guanto magico, saturazione sensoriale nei neonati e nei lattanti) e farmacologiche come applicazione di emla (insensibilità temporaneamente la pelle prima di procedure mediche dolorose) ed è in corso la messa a punto del MEOPA (gas medico inalatorio utilizzato per la sedazione cosciente e l'analgesia rapida in procedure dolorose di breve durata su bambini).

Dalla Pediatria dell’ospedale del Mugello è rinnovata la gratitudine verso il territorio del Mugello che è molto legato al suo ospedale e soprattutto al reparto di Pediatria e Neonatologia come dimostrano i tanti eventi e le donazioni per i piccoli pazienti

Fonte: Ausl Toscana Centro

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