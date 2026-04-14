Paolo Malaguti presenta i suoi libri al Centro Culturale Cambio

Il Centro Culturale CAMBIO di Castelfiorentino ospita venerdì 24 aprile alle ore 18.00 uno degli autori più sensibili e riconosciuti della narrativa italiana contemporanea: Paolo Malaguti, scrittore veneto, docente di lettere e da anni impegnato nella valorizzazione della cultura e della memoria collettiva.

Finalista sia al Premio Strega sia al Premio Campiello, Malaguti ha costruito un percorso letterario che intreccia con finezza storia, paesaggi italiani, tradizioni popolari e riflessioni civili. Collabora con diverse testate giornalistiche e dirige una scuola di scrittura creativa, portando avanti un lavoro costante di divulgazione e formazione.

Durante l’incontro, l’autore presenterà due opere che dialogano profondamente tra loro:

• Fumana

Ambientato nella bassa del Po, il romanzo racconta la crescita di una giovane donna dotata di un talento misterioso, accompagnata dalle figure del nonno Petrolio e della “strigossa” Lena. Tra nebbie, guerre e saperi antichi, Fumana è una storia di vocazione, legami familiari e trasmissione dei talenti, capace di unire tenerezza e forza narrativa.

• Sentieri partigiani

Un saggio che restituisce alla memoria della Resistenza la sua natura viva, dinamica, mai musealizzata. Malaguti ripercorre i cammini partigiani come un’esperienza da attraversare, sulle orme di maestri come Meneghello, Pavese e Fenoglio. Un invito a coltivare ogni giorno libertà, responsabilità e pensiero critico.

L’incontro si terrà nella Sala Conferenze Giovanni Parlavecchia del Centro Culturale CAMBIO e sarà un’occasione preziosa per dialogare con l’autore, approfondire temi storici e letterari e scoprire due opere che parlano al presente attraverso la forza della memoria.

Fonte: Ufficio stampa