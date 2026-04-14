"Personaggi toscani", Libri a Pacchi omaggia Franco Polidori

Cultura Fucecchio
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Sabato 18 aprile alle ore 17:30 il Circolo G. Pacchi di Fucecchio omaggia lo scrittore e giornalista fucecchiese Franco Polidori, con un appuntamento speciale della rassegna letteraria "Libri a Pacchi". Protagonista dell'incontro il libro "Personaggi Toscani", che rappresenta il compimento di un lavoro di ricerca e narrazione portato avanti dall'autore negli ultimi anni. Il testo raccoglie tratti e storie di figure del territorio, restituendo uno spaccato autentico della Toscana attraverso le vite, le esperienze e le memorie di chi l'ha abitata e costruita nel tempo.

La presentazione non sarà solo un omaggio all'autore, ma un momento di riflessione condivisa sul valore del suo lavoro e sul significato di raccontare il territorio attraverso le persone. Le storie raccolte da Polidori, diventano strumenti per leggere il presente e riscoprire le radici di una comunità, mantenendo viva una memoria collettiva che continua a parlare anche oggi.

A guidare l'incontro sarà il giornalista Fabrizio Mandorlini, che accompagnerà il pubblico in un approfondimento sull'opera e sull'eredità culturale di Polidori.

Data: 18 aprile

Orario: 17:30

Luogo: Via I Settembre 43/A, Fucecchio (FI)

Presentato da: Fabrizio Mandorlini

Fonte: Ufficio stampa

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