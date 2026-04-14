Poliziotto morì in un incendio: chiesti 7 anni per l'ex questore

La Procura di Firenze ha chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi per l’ex questore Alberto Intini nell’ambito del processo sulla morte di Giovanni Politi, l’artificiere della Polizia di Stato deceduto il 25 febbraio 2019 in seguito a un’esplosione avvenuta all’interno della caserma Fadini.

La pubblico ministero Christine von Borries ha inoltre richiesto pene comprese tra 2 anni e 6 mesi e 3 anni e 6 mesi per altri sei imputati, tra funzionari e artificieri della polizia coinvolti a vario titolo nella vicenda.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’esplosione sarebbe stata causata dall’accumulo irregolare di materiale esplodente all’interno di una stanza al primo piano della caserma, locale che avrebbe dovuto essere adibito a spogliatoio. Proprio in quell’ambiente Politi stava operando utilizzando una smerigliatrice: le scintille prodotte dall’attrezzo avrebbero innescato il materiale esplosivo, provocando la deflagrazione che si è rivelata fatale.