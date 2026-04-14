Popolo Saharawi, visita istituzionale a Bagno a Ripoli

In occasione del 50esimo anniversario della Repubblica Araba Saharawi Democratica (RASD), il Comune di Bagno a Ripoli, rappresentato dal consigliere Leonardo Lorenzini, ha preso parte a una missione istituzionale nei territori saharawi, nell’ambito della delegazione italiana accompagnata dal Comitato Selma 2.0 e dalla Rete Saharawi. La visita ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare i rapporti di cooperazione internazionale e solidarietà, nonché per rinnovare il patto di amicizia con la Daira di Guelta Zemmur. Durante la missione, la delegazione ha visitato l’ospedale gestito dall’UNHCR, dove sono stati mostrati il reparto di ginecologia, il pronto soccorso e il reparto dentistico. È emersa una situazione complessa, caratterizzata da carenze e dalla mancanza di strutture e tecnologie adeguate a rispondere ai bisogni di una popolazione di circa 80mila abitanti.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al centro di riabilitazione di Auserd, che accoglie quotidianamente bambini e persone con disabilità, offrendo percorsi di riabilitazione motoria e attività educative e formative, come il cucito e altri laboratori. Il centro rappresenta un presidio fondamentale per la comunità locale, ma attualmente affronta gravi difficoltà a causa dell’interruzione dei finanziamenti. La delegazione ha inoltre partecipato agli incontri istituzionali nelle tende delle province saharawi, rinnovando la disponibilità del Comune di Bagno a Ripoli a sviluppare nuovi progetti di cooperazione sul territorio, e portando un omaggio alle autorità locali in segno di amicizia e vicinanza. A conclusione della missione, i rappresentanti istituzionali hanno avuto modo di incontrare il Primo Ministro del popolo Saharawi, Buchraya Bayoun, ribadendo l’importanza del dialogo e del sostegno internazionale per la tutela dei diritti di questo popolo.

“La partecipazione a questa missione – dichiara il consigliere Lorenzini – ha permesso di toccare con mano le difficoltà quotidiane della popolazione saharawi, ma anche la forza e la dignità di un popolo che continua a lottare per i propri diritti. Il Comune di Bagno a Ripoli conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative concrete di solidarietà e cooperazione”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

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