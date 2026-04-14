Prevenzione truffe, nuovo incontro con la polizia a Firenze

Dopo il primo appuntamento, continua a Firenze la campagna "Più Sicuri Insieme", promossa dalla Polizia di Stato e realizzata in collaborazione con i Quartieri della città, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini per prevenire ed evitare raggiri e inganni.

Gli incontri rappresentano un’importante occasione di approfondimento, di informazione e confronto, aperto a tutti, per imparare a riconoscere ed evitare episodi di truffa, attraverso esempi concreti e consigli pratici forniti dal personale della Polizia di Stato della Questura di Firenze.

Il prossimo incontro si terrà domani mercoledì 15 aprile alle ore 15:30 presso il Centro Età Libera, in via dell’Anconella.

Fonte: Questura di Firenze