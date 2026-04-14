'I musicanti di Brema' in scena al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte

Cultura Santa Maria a Monte
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Sabato 18 aprile alle 16.30 al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte la favola dei fratelli Grimm su come reagire alle delusioni. Lo spettacolo fa parte della rassegna 'Il Baule dei Sogni'.

La rassegna Il Baule dei sogni, che quest’anno alla quarantunesima edizione, torna a Santa Maria a Monte con bellissimi spettacoli dedicati alle famiglie.

Dopo il debutto del giorno di Pasquetta sabato 18 aprile al Teatro Comunale alle 16.30 andrà in scena I musicanti di Brema di e con Marco Cantori, produzione Teatro Perdavvero.

Ogni animale è un piccolo mondo e non importa se sia moro o biondo, se sia senza unghie o gli manchi un dente, se sia zoppo o non udente. Se sia alto, bello, grasso, se abbia la testa dura come un sasso. Se sia sempre stanco o agitato, se sia peloso o pelato. Se sia senza un’ala oppure perfetto o se abbia un qualche altro difetto, che magari non si vede però ce l’ha… L’importante è che se stanno in compagnia gli animali come le note fanno una melodia. Varia, ricca, con anche più speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza. Età 3-7 anni.

La rassegna prosegue in vari spazi di Santa Maria a Monte: sabato 9 maggio nella piazzetta davanti al teatro comunale una bella produzione di Giallo Mare Minimal Teatro In scatola con Alice Bachi e Silvia Grandesabato 16 maggio al Teatro comunale Bella addormentata? di Proscenio Teatro, sabato 23 maggio nella piazzetta davanti al teatro comunale L’incantesimo degli gnomi si Teatro Glug, infine sabato 6 giugno nella piazzetta davanti al teatro comunale Art Klamauk in Gounteria street show.

Gli spettacoli avranno inizio alle 16.30 e sono indicati per bambini dai 3 anni in poi.

 Il Baule dei sogni si attesta come la più longeva rete regionale dedicata al teatro per le nuove generazioni, che vede collaborare in sinergia la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull’Arno e San Miniato. Una rete che genera uno dei più importanti programmi, progetti di teatro per ragazzi, scuole e famiglie a livello nazionale.

Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti.  

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

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