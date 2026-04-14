Sicurezza, sit-in della Lega al mercato di Fucecchio

Per domani 15 aprile 2026, la Sezione Comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi della Lega Toscana Salvini Premier, guidata da Marco CORDONE anche Vicesegretario Provinciale di Firenze del Carroccio, organizza un punto d'incontro con i cittadini in piazza XX Settembre presso il mercato settimanale della Città del Padule, dalle ore 9,30 alle ore 13. Insieme al Segretario Marco CORDONE e ad altri militanti ci sarà anche la giovane e volenterosa Elisa GINI. Sull'iniziativa di domani, CORDONE dichiara:"Per noi della Lega il tema della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini è prioritario e non ci siamo assolutamente dimenticati della Tenenza dei Carabinieri che proponiamo da anni per cui a pag.45 nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 - 2028 si legge: Verifica dell'attuazione della permuta dei locali del palazzo Landini Marchiani per la realizzazione della Tenenza, tra Agenzia del Demanio e Comune, in accordo con l'Arma dei Carabinieri. Stato di attuazione: Il progetto è in corso. La realizzazione della Tenenza dei Carabinieri per tutto il territorio di Fucecchio che fa da importante cerniera tra la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Pisa è importantissima e noi su questo punto non molliamo". E continua CORDONE :" Da osservatori del territorio sottolineiamo che negli ultimi tempi in piazza XX Settembre e strade limitrofe, circolano soggetti a prima vista poco raccomandabili i quali compiono piccoli furti di destrezza che comunque creano problemi ai soggetti che li subiscono e tutto ciò deve finire. Apprezziamo il lavoro delle Forze dell'Ordine e cerchiamo di essere costruttivi perché vogliamo bene a Fucecchio ritenendo come abbiamo scritto nel nostro MANIFESTO PER LA SICUREZZA che anche nel centro di Fucecchio ci debba essere qualche controllo in più. Di questo ed altro parleremo con i cittadini domani ".

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa

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