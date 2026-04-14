Use Rosa Scotti a Umbertide, Cioni: "Gara difficile"

Match point Use Rosa Scotti. Con nel cuore ancora le emozioni di gara uno e nelle gambe la fatica fatta per portarla a casa, la squadra di coach Alessio Cioni si appresta ad andare nel fortino di Umbertide per la rivincita. Si gioca mercoledì sera alle 21 (arbitri Scaramellini di Coli al Metauro e Tommasi di Veroli) e già si sa che, alle normali difficoltà di una partita di playoff, si aggiungerà anche il fattore ambientale che, come ben si sa, nei campi umbri ha sempre un suo peso. Ma alla fine il bello è proprio qui, il senso di tutta una stagione è arrivare a giocarsi queste partite nelle quali mani, testa, gambe e cuore saranno ugualmente fondamentali. Il tutto col vantaggio, vedremo se piccolo o grande, di non essere spalle al muro come le avversarie.

“Ci aspetta una partita difficilissima come del resto sapevamo – attacca coach Alessio Cioni – gara uno lo ha confermato e quindi siamo pronte ad affrontare quest’altra sfida che ci attende. La giocheremo con lo stesso atteggiamento perché alla fine noi pressioni non ne avevamo neppure prima dei playoff e quindi non ne avremo nemmeno ad Umbertide. La pressione sulle spalle ce l’ha chi è stato costruito per vincere il campionato mentre noi dobbiamo divertirci per mostrare a tutti chi siamo e quello che sappiamo fare. Ecco, vorrei magari divertirmi di più in gara due e con questo non intendo dire vincere la partita ma essere un po’ più libere perché ci siamo fatte innervosire un po’ troppo anche per la situazione falli. Stavolta dobbiamo essere brave a non farlo. Non dimentichiamoci che arriviamo qui dopo essere state ultime alla sesta giornata e quindi non vedo proprio perché dovremo aver pressione. Dovremo solo giocare la nostra pallacanestro e divertirci”.

Chi non sarà ad Umbertide con la squadra potrà seguire la diretta su flima.tv. Per farlo è necessario registrarsi sul sito e comprare la partita. Palla a due, pronti ad un’altra avvincente sfida.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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