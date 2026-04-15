A Montecatini Terme gli stati generali di Avis Toscana

La donazione del sangue come impegno civile, un bilancio sulla riforma del Terzo Settore a dieci anni dalla legge delega e le nuove sfide che attendono il mondo del volontariato: saranno i temi al centro della 55esima assemblea di Avis Toscana, in programma il 18 e 19 aprile all'Hotel Tuscany Inn di Montecatini Terme. L’appuntamento, intitolato “L'etica scelta di vita: il dono è responsabilità”, chiamerà quindi a raccolta delegati ed esperti per discutere il futuro del sistema trasfusionale e associativo toscano.

I lavori verranno aperti sabato 18 aprile alle 10 con la relazione della presidente regionale Claudia Firenze. La mattinata proseguirà poi con l'analisi del bilancio consuntivo 2025 e del preventivo 2026, illustrati dalla tesoriera Isa Mancini, e la relazione dell'Organo di Controllo a cura di Damiano Matteoli.

Il pomeriggio sarà invece dedicato a un "tagliando" alla Riforma del Terzo Settore, a dieci anni dalla legge delega, con i contributi tecnici di Luca Gori (Scuola Sant’Anna di Pisa) e dell’avvocato Marco Mini sulle nuove regole fiscali.

Domenica 19 aprile il dibattito si arricchirà dell'intervento di Oscar Bianchi, presidente di Avis Nazionale, focalizzato sul codice etico e sugli strumenti di governance. Chiuderà la sessione tecnica Alice Simonetti, Consigliera di Avis Toscana, con un focus sul nuovo Regolamento europeo SoHO e il principio della gratuità del dono.

"Questa Assemblea rappresenta un punto di snodo fondamentale per la nostra associazione. In un momento di grandi cambiamenti legislativi, vogliamo ribadire che per Avis l'etica non è soltanto un manifesto di intenti, ma una pratica di responsabilità che lega il donatore alla comunità. Analizzeremo l'impatto della Riforma del Terzo Settore non come un mero adempimento burocratico, ma come un'opportunità per rendere la nostra azione ancora più trasparente ed efficace. Il nostro obiettivo resta la tutela del dono come atto gratuito e responsabile, pilastro insostituibile del nostro sistema sanitario”, è il commento della presidente di Avis regionale, Claudia Firenze.

Fonte: Ufficio stampa

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