Al comandante della municipale Empolese Valdelsa Massimo Luschi il 'Sangiorgino 2026'

Bel riconoscimento per Massimo Luschi. Il comandante della Polizia locale dell’Empolese Valdelsa ha ricevuto il “Sangiorgino 2026“, assegnato ogni anno dall’associazione Centro Culturale I Ragazzi di San Giorgio ad associazioni, enti, aziende, scuole, personalità che si sono distinte in diversi campi, dal sociale a quello umanitario e sanitario, passando agli ambiti sportivo, artistico e culturale.

Belle le parole usate nella motivazione. Luschi è stato infatti premiato perché si è distinto per “gesti di altruismo e sensibilità verso le attività di volontariato e soccorso cittadino”. Tra gli episodi che hanno contribuito alla scelta della commissione c’è anche “l’indagine, individuazione e arresto del responsabile dell’incendio doloso di alcuni mezzi della Croce Rossa di Certaldo nella notte del 3 aprile 2013“. Come comandante, Luschi “ha sempre dimostrato fattiva collaborazione sulla concessione di spazi e aree pubbliche per addestramento, esercitazioni di volontari, scuole guida per mezzi di soccorso e manifestazioni pubbliche“. Anche durante il Covid “ha garantito con il personale della Polizia municipale un continuo scambio di informazioni e soluzioni per la difficile situazione sanitaria“.

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