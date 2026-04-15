Al comandante della municipale Empolese Valdelsa Massimo Luschi il 'Sangiorgino 2026'

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Luschi è stato premiato per "gesti di altruismo e sensibilità verso le attività di volontariato e soccorso cittadino"

Bel riconoscimento per Massimo Luschi. Il comandante della Polizia locale dell’Empolese Valdelsa ha ricevuto il “Sangiorgino 2026“, assegnato ogni anno dall’associazione Centro Culturale I Ragazzi di San Giorgio ad associazioni, enti, aziende, scuole, personalità che si sono distinte in diversi campi, dal sociale a quello umanitario e sanitario, passando agli ambiti sportivo, artistico e culturale.

Belle le parole usate nella motivazione. Luschi è stato infatti premiato perché si è distinto per “gesti di altruismo e sensibilità verso le attività di volontariato e soccorso cittadino”. Tra gli episodi che hanno contribuito alla scelta della commissione c’è anche “l’indagine, individuazione e arresto del responsabile dell’incendio doloso di alcuni mezzi della Croce Rossa di Certaldo nella notte del 3 aprile 2013“. Come comandante, Luschi “ha sempre dimostrato fattiva collaborazione sulla concessione di spazi e aree pubbliche per addestramento, esercitazioni di volontari, scuole guida per mezzi di soccorso e manifestazioni pubbliche“. Anche durante il Covid “ha garantito con il personale della Polizia municipale un continuo scambio di informazioni e soluzioni per la difficile situazione sanitaria“.

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