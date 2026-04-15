Alluvione Empoli, Comitato Serravalle-San Martino: "Vecchi allagamenti, ma nuove costruzioni"

Anche i cittadini di Empoli Est parteciperanno all’incontro pubblico di Giovedì 16 aprile alle ore 21:00, presso il Circolo Arci di Ponzano, per parlare della situazione dopo le tre recenti alluvioni.

Le preoccupazioni in merito alla situazione idrogeologica del territorio sono stati evidenziati in una nota a firma 'Comitato Serravalle - San Martino':

"Nella zona fra Pontorme e l’Arno ci sono importanti interventi edilizi appena ultimati, altri in fase di realizzazione con decine e decine di nuovi appartamenti e molti altri previsti dal nuovo Piano Operativo adottato. La cosa preoccupante è che tutte queste zone un anno fa erano allagate e quando tutte le nuove impermeabilizzazioni saranno completate l’acqua piovana andrà ancora di più a saturare la rete fognaria mista.

Da tempo i cittadini residenti segnalano allagamenti dei piani terra e problemi alla rete di smaltimento delle acque meteoriche, non in grado di far defluire anche modesti temporali, ma dagli incontri con l’amministrazione per ora non sono venute soluzioni. Con le nuove costruzioni la situazione potrà solo peggiorare.

L’Amministrazione inoltre continua a scegliere di costruire sopra l’area di captazione dei pozzi, dai quali si attinge l’acqua potabile per gli empolesi, come nel caso della nuova scuola primaria di via Liguria, il nuovo stadio col suo sproporzionato centro commerciale, l’albergo che sorgerà fra i ‘palazzoni’ di Serravalle, e le nuove residenze nel parco previste nel Piano Operativo.

I residenti continueranno a vigilare e chiedere di essere salvaguardati".