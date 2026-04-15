Alluvione Empoli, FdI: "Ad un anno di distanza servono verità"

"A oltre un anno dall’evento alluvionale del marzo 2025 che ha colpito duramente Ponzano e altre aree della città, il tema della sicurezza idraulica resta una delle questioni più serie e più sentite per Empoli". Per questo il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Empoli annuncia la propria presenza all’assemblea pubblica convocata per giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21, al Circolo Arci di Ponzano, promossa dal Comitato Alluvionati 14 Marzo insieme ai comitati di Carraia, San Martino-Serravalle e Trasparenza per Empoli, con invito rivolto anche all’amministrazione comunale.

"In questi dodici mesi, la voce dei cittadini organizzati nei comitati non è mai venuta meno. Dalle cronache locali emerge con chiarezza una linea costante: richiesta di risposte pubbliche sulle cause reali dell’alluvione, domanda di chiarezza sulle eventuali responsabilità, sollecitazione di interventi concreti per ridurre il rischio futuro e forte esigenza di trasparenza sui tempi e sul contenuto delle opere da realizzare. Già nei mesi successivi all’emergenza i residenti di Ponzano chiedevano manutenzioni e opere strategiche; a novembre domandavano un cronoprogramma; a febbraio invitavano la cittadinanza a partecipare alla commissione consiliare per ottenere chiarimenti pubblici; oggi, da Carraia, si arriva a pretendere giustamente risposte scritte, verificabili e verbalizzate.

Il punto politico e amministrativo centrale è proprio questo: quando interi quartieri chiedono di sapere, non stanno reclamando un favore, ma esercitando un diritto. E ciò che i comitati hanno sostenuto in questo anno merita la massima attenzione istituzionale. Le loro prese di posizione, rilanciate dalla stampa locale, hanno insistito su alcuni nodi precisi: insufficienza delle opere strutturali, manutenzione tardiva del territorio, tombini rimasti sepolti sotto l’asfalto, criticità del sistema fognario, necessità di una pianificazione urbanistica più prudente nelle aree fragili e rifiuto di una narrazione che riduca tutto a una fatalità imprevedibile.

Secondo le analisi e le valutazioni dei comitati, ascoltati anche in occasione della commissione consiliare del 12 febbraio, in questo anno sarebbe emerso un quadro che parla di fragilità strutturale del sistema urbano, di rigurgiti fognari diffusi, di rete insufficiente in più zone e della necessità di affrontare il rischio alluvionale non come eccezione irripetibile, ma come problema che richiede adeguamento serio del territorio e delle infrastrutture. È una lettura che non può essere liquidata con leggerezza, perché nasce dall’esperienza concreta di chi ha subito danni, paura e disagi e chiede ora che la prevenzione diventi finalmente una priorità amministrativa assoluta.

È giusto riconoscere che nel frattempo alcuni interventi sono stati illustrati o avviati: già a novembre 2025 venivano richiamati lavori sul Rio dei Cappuccini e sull’Orme, mentre proprio il 14 aprile 2026 è stato reso noto l’affidamento dei lavori di consolidamento dell’argine dell’Orme per un importo superiore al milione di euro. Ma proprio per questo, e non il contrario, diventa ancora più importante che l’amministrazione dica con precisione ai cittadini che cosa è stato fatto, che cosa è in corso, che cosa resta da fare, con quali tempi e con quale reale effetto sulla riduzione del rischio.

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Empoli sarà dunque presente all’assemblea di Ponzano con spirito istituzionale e con piena disponibilità all’ascolto. Saremo lì per raccogliere le istanze, le domande e le preoccupazioni dei cittadini e per sostenerle in ogni sede propria, consiliare e politico-amministrativa. Lo faremo con una convinzione semplice ma ferma: la sicurezza della città, in questo caso rispetto al rischio alluvioni, non può essere affidata a rassicurazioni generiche, ma deve poggiare su verità, manutenzione, pianificazione, opere efficaci e trasparenza verso la comunità.

I cittadini di Empoli hanno diritto di sapere che cosa sta facendo la pubblica amministrazione per garantire la sicurezza del territorio. Hanno diritto di conoscere lo stato degli interventi, i criteri delle scelte urbanistiche, le competenze dei diversi enti coinvolti e il quadro reale della prevenzione. Su questo terreno Fratelli d’Italia Empoli conferma il proprio impegno: stare dalla parte dei cittadini, portarne la voce dentro le istituzioni e vigilare con serietà, continuità e determinazione".

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Empoli