Aperitivo con sfilata vintage degli studenti del Datini per aiutare i malati

Scuola e Università Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Avvicinare i giovani e la comunità ai temi delicati legati alle cure palliative e al lutto. E’ questo l’obiettivo di “Stare insieme va di moda. Aperitivo solidale con sfilata vintage”, un aperitivo-cena in favore della Fondazione File che si terrà martedì 28 aprile alle 19 all’Istituto Alberghiero Datini di Prato e che sarà realizzato proprio dagli studenti e studentesse della scuola. Durante la serata si terrà una sfilata vintage a cui parteciperanno gli studenti e alcuni volontari di File, come anteprima del Prato Vintage Market, previsto nei giorni 8/9/10 maggio a Palazzo Banci Buonamici e allo Spazio Mostre Valentini.

Scopo del progetto è quello di portare nelle scuole il tema del fine vita utilizzando linguaggi e strumenti indiretti, creativi e accessibili. L’elemento centrale è l’avvicinamento indiretto ai temi delle cure palliative e dell’elaborazione del lutto, attraverso un’esperienza concreta e creativa.

Le attività previste sono, oltre all’evento finale dell’aperitivo-cena solidale a cura degli studenti, tre incontri di preparazione tra volontari File, studenti e docente di riferimento; racconto e presentazione del mercato vintage solidale File; coinvolgimento degli studenti sia nella fase creativa della comunicazione dell’iniziativa, sia nella fase organizzativa della sfilata; sensibilizzazione e raccolta fondi nel corso della serata.

L’evento è aperto al pubblico dietro donazione di 30 euro, di cui una parte andrà a sostenere la Fondazione File. Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 20 aprile nella sezione eventi del sito di File leniterapia.it/eventi.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Prato
Attualità
26 Marzo 2026

Polo di Prato dell’Università di Firenze, oggi l’inaugurazione delle attività accademiche 2025-2026

Si è tenuta stamani, presso la sede di piazza dell’Università, l’inaugurazione delle attività accademiche 2025-2026 del Polo di Prato dell’Università di Firenze. Alla cerimonia hanno preso parte – tra gli altri – [...]

Prato
Attualità
29 Gennaio 2026

Metal detector nelle scuole, UIL SCUOLA Prato: "Serve azione condivisa per prevenire lillegalità"

Ieri i ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare volta a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità nelle scuole, tra cui spaccio di [...]

Prato
Attualità
20 Gennaio 2026

Teatro, memoria e storia: residenza d’artista con la Compagnia archiviozeta

Si rinnova a Prato l’appuntamento con le Residenze d’Artista, esperienze di formazione trasversale per favorire un contatto diretto con le pratiche e i meccanismi dello spettacolo dal vivo attraverso personalità di [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

torna a inizio pagina