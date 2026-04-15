Birdwatching e orchidee selvatiche ad Arnovecchio: visita guidata gratuita domenica 19 aprile

Domenica 19 aprile, dalle ore 10 alle 12, l'area naturale protetta di Arnovecchio ospita la visita guidata a tema "Birdwatching primaverile e orchidee selvatiche", organizzata da Legambiente Empolese-Valdelsa, che gestisce l'oasi per conto del Comune di Empoli. Un'occasione per scoprire la fauna e la flora dell'area in compagnia di una Guida Ambientale.

In questo periodo dell'anno, la vegetazione ripariale è animata dai canti degli uccelli migratori, come l'Usignolo, che dopo aver trascorso l'inverno nei paesi africani ha affrontato un lungo viaggio per venire a nidificare alle nostre latitudini. La primavera è anche la stagione delle grandi fioriture: dalla flora più comune alle specie più rare e interessanti, come le orchidee selvatiche del genere Serapias, senza dimenticare le farfalle multicolori che si nutrono del nettare offerto dai vari fiori.

Tra i lepidotteri, anche il Macaone frequenta la vegetazione spontanea e le essenze del "giardino delle farfalle", allestito con piante che forniscono nutrimento sia agli adulti sia ai bruchi. Si consiglia di portare il binocolo.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria: occorre inviare una email a oasidiarnovecchio@gmail.com con un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

L'area e la sua storia. Arnovecchio sorge in un paleomeandro dell'Arno, rettificato nel XVI secolo da Cosimo I de' Medici. In tempi più recenti è stata interessata per circa quarant'anni da attività estrattive per la produzione di ghiaia, che hanno portato alla formazione di alcuni bacini lacustri. Con il progressivo abbandono delle attività produttive, l'area è andata incontro a spontanei processi di naturalizzazione, e le cave sono state colonizzate da numerose specie animali e vegetali.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture per l'osservazione di piante e animali selvatici, progettato per essere pienamente accessibile anche a persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna, sono presenti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante e animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

Orari di apertura ad aprile. L'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica mattina dalle 9 alle 12, sempre ad accesso libero.

Per informazioni: email oasidiarnovecchio@gmail.com, pagina Facebook /oasidiarnovecchio, sito www.naturaintoscana.it.