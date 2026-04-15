Cade da un furgone mentre lavora a Empoli, 56enne in codice rosso

Un 56enne è in ospedale dopo un incidente sul lavoro. È caduto dal furgone su cui stava lavorando e ha riportato traumi al cranio e agli arti. È successo verso le 15 di oggi, mercoledì 15 aprile, in via Puccini a Empoli.

L'uomo sarebbe caduto da un'altezza di due metri. Sul posto un'ambulanza della Pubblica Assistenza empolese che ha caricato il 56enne e portato in codice rosso in ospedale a Empoli.

L'uomo non è in pericolo di vita, è sempre rimasto cosciente durante le fasi di soccorso. Presente in via Puccini anche la medicina del lavoro.