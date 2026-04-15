Chiuso per lavori l’Ufficio postale di Montaione

I giorni 20 e 27 aprile l’ufficio postale sarà chiuso al pubblico
Poste Italiane comunica che l’Ufficio postale di Montaione, sito in piazza Cavour, 18 resterà chiuso al pubblico dal 20 aprile al 27 aprile compreso.
I giorni 20 e 27 aprile l’ufficio postale sarà chiuso al pubblico.
Dal 21 aprile al 26 maggio, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Gambassi Terme, sito in via Matteotti, 9 – aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45, il sabato dalle ore 8.20 alle 12.45.
La sede di Montaione è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.
Fonte: Poste Italiane- Media Relations
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