Vecchie bici abbandonate a Empoli rinascono con la Ciclofficina di Pegaso

Le bici, recuperate tramite accordo con il comune di Empoli, vengono trasformate dalla cooperativa specializzata nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità e rimesse a disposizione della comunità
Vecchie biciclette vengono trasformate e adattate ad una nuova vita nella Ciclofficina avviata a Camaioni, frazione di Montelupo Fiorentino, dalla cooperativa sociale Pegaso, specializzata nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità e provenienti dalle cosiddette 'categorie di svantaggio’.
“Esistono oggetti che la città dimentica e persone che il sistema confina ai margini perché non abbastanza efficienti per gli standard medi - spiega Andrea Cristalli, presidente di Pegaso - Il nostro progetto di ciclofficina nasce proprio da questo incontro”.
Un incontro di cui beneficia anche l’ambiente. "Ringrazio l'impegno della cooperativa Pegaso - l'assessora alle Politiche per il Riuso del Comune di Empoli, Laura Mannucci, commenta - che trasforma rottami danneggiati nel nostro territorio in bici da sfruttare ancora per tanti anni senza inquinare. Se questo lavoro viene poi fatto anche con persone svantaggiate o con disabilità, il valore finale della bici è ancora più alto e porta benefici concreti per la comunità".
Una volta arrivate alla ciclofficina in via Toscoromagnola 31, le biciclette vengono smontate e riassemblate personalizzate con colori o decalcomanie.
“Non è solo meccanica, - continua Cristalli - è un'economia circolare dell’anima. Mentre ripariamo un telaio, registriamo una corona, tentiamo di trasformare il tempo della cura in competenza professionale. Il tempo acquisisce così di nuovo la dignità che solo il lavoro può dare all’uomo”.
Le biciclette rigenerate tornano quindi alla comunità a prezzi sociali oppure vengono donate ad associazioni o trasformate in momenti di relazione.
“Mettiamo a disposizione i nostri spazi - conclude Cristalli - anche per gite e laboratori scolastici per bambini di tutte le età, dove tra una ruota che gira, una catena inceppata o un rocchetto che torna a funzionare, i bambini imparano la sostenibilità, l’economia circolare, il riuso e soprattutto l’importanza delle relazioni”.
La ciclofficina è aperta dal lunedì al venerdì tutte le mattine dalle 8 alle 12. Le biciclette in vendita saranno visibili anche on line sul sito www.pegasoverde.it, nella sezione “i nostri progetti”. Per informazioni o appuntamenti scrivere al numero dedicato 3397956706
Fonte: Ufficio Stampa
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