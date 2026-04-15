'Climate Day' al Museo di Storia Naturale di Calci: confronto sulle sfide del cambiamento climatico

In occasione del Circle U. Climate Day, promosso dall’Alleanza Universitaria Europea Circle U. per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 9, l’Università di Pisa organizza un evento presso il Museo di Storia Naturale di Calci. L’iniziativa si propone come un momento di dialogo concreto tra il mondo della ricerca e gli attori del territorio – in particolare amministratori pubblici, tecnici e operatori locali – con l’obiettivo di affrontare insieme le sfide poste dal cambiamento climatico, soprattutto nelle aree più fragili e meno urbanizzate.

La giornata, realizzata in collaborazione con il CIRSEC (Centro interdipartimentale per lo studio degli effetti del cambiamento climatico dell’Università di Pisa), intende andare oltre la semplice analisi del fenomeno, per concentrarsi su soluzioni pratiche e condivise. L’obiettivo è favorire un confronto diretto e operativo tra esigenze concrete delle amministrazioni locali – in termini di adattamento, mitigazione e prevenzione – e le competenze scientifiche, tecnologiche e innovative messe a disposizione dalla comunità accademica. L’evento rappresenta quindi un’importante occasione di matchmaking tra ricerca e territorio, volta a costruire risposte efficaci e sostenibili alle sfide ambientali contemporanee.

L’incontro è rivolto in particolare a sindaci, amministratori locali e personale tecnico dei Comuni, soprattutto delle aree interne e più vulnerabili, oltre che agli stakeholder territoriali e agli attori dello sviluppo locale. La partecipazione degli enti è limitata a un massimo di 50 rappresentanti, ed è fortemente incoraggiata per arricchire il confronto con esperienze e bisogni concreti. Per iscriversi è necessario compilare questo form sulla pagina https://www.unipi.it/eventi/climate-day/.

Accanto agli enti locali, prenderanno parte all’iniziativa ricercatrici, ricercatori, docenti, dottorandi e studenti dell’Università di Pisa, coinvolti nella presentazione di attività e progetti di ricerca sui temi del cambiamento climatico.

Per favorire la più ampia partecipazione, alcuni interventi della sessione mattutina saranno accessibili anche online.

Tutte le informazioni e il programma della giornata sono disponibili alla pagina: https://www.unipi.it/eventi/climate-day/

Fonte: Università di Pisa