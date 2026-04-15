Congedo mestruale nelle scuole, passa la mozione Pd in Consiglio regionale

dalla Regione Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Iacopo Melio

“Oggi, in Consiglio regionale, è stata approvata, grazie alla maggioranza compatta, la mia mozione per istituire il congedo didattico mestruale. Ogni giorno migliaia di ragazze convivono non solo con dolori atroci ma anche con la vergogna e il terrore del giudizio altrui riguardo un tema che, purtroppo, viene affrontato quasi sempre di nascosto, nella totale riservatezza e solitudine, perché percepito ancora come un tabù: si stima infatti che il 52% delle assenze delle studentesse derivano da problemi come dismenorrea, colpendo non solo la salute fisica e mentale ma anche le opportunità scolastiche. Così la Toscana ha compiuto un passo ulteriore per rendere le nostre scuole ancor più inclusive, riducendo quella distanza biologica non certo voluta tra ragazze e ragazzi, attraverso un atto non solo organizzativo ma anche culturale, perché quando l’istruzione diventa davvero inclusiva, attenta ai singoli bisogno e accessibile a chiunque per garantire pari opportunità, allora può davvero formare giovani cittadine e cittadini consapevoli e sensibili, per costruire una società pienamente attenta ad accogliere le necessità di ogni persona”.  È quanto dichiara Iacopo Melio, consigliere regionale Pd a margine dell’approvazione della mozione di cui è primo firmatario In merito all’introduzione di una disciplina sul congedo didattico mestruale nelle istituzioni scolastiche.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo PD - ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
dalla Regione
15 Aprile 2026

Arti sceniche, dalla Regione oltre 3,6 milioni e salgono a 19 i progetti finanziati

Sono oltre 3,6 milioni di euro (3.612.591,287) le risorse complessive destinate dalla Regione Toscana al sostegno delle Residenze per le arti sceniche, con un nuovo incremento che consente di finanziare [...]

Toscana
Attualità
15 Aprile 2026

Monitoraggio e tutela del lupo, Giani ad AVS: "Equilibrio tra salvaguardia specie e agricoltura"

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha risposto in Aula ad un’interrogazione presentata da Alleanza verdi e sinistra e Movimento 5 stelle in merito al monitoraggio e alla tutela del lupo, prima [...]

Toscana
Economia e Lavoro
15 Aprile 2026

Toscana Promozione: via libera del Consiglio regionale a budget e piano investimenti

Il Consiglio regionale della Toscana ha espresso parere favorevole, a maggioranza, sul budget economico e piano investimenti 2026-2028 di Toscana promozione turistica. L’atto, illustrato in Aula da Brenda Barnini (Pd), presidente della [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina