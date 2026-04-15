Il Cpr in Toscana sarà in Lunigiana: Piantedosi lo annuncia a Giani

È stata individuata l'area per il nuovo Centro di permanenza per i rimpatri in Toscana. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi avrebbe comunicato il tutto al presidente toscano Eugenio Giani.

L'area sarebbe a Aulla, in provincia di Massa-Carrara, lì dovrebbe essere realizzato il Cpr. Sono ancora in corso le necessarie verifiche di fattibilità. A compensazione della presenza del nuovo Cpr nella zona di riferimento potrebbe essere valutato l'alleggerimento delle presenze dei Cas (Centri accoglienza straordinaria).

La risposta di Giani: "Un oltraggio"

"È arrivata una lettera di Piantedosi alla mia segreteria che si riferisce al fatto che lui vuole fare un Cpr a Pallerone, nel comune di Aulla, luogo bello quanto fragile. Per me è un oltraggio alla Lunigiana andare lì a fare il Cpr. È un grande errore e un grande sbaglio e io per quello che posso mi opporrò ed esprimerò il mio parere contrario". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

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