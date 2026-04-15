Demolito il viadotto 'La Coscia' sulla SS223 'di Paganico'

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Demolizione viadotto La Coscia
Demolizione viadotto La Coscia

La demolizione è stata eseguita con l'esplosivo. Il viadotto sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata

Nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena), oggi Anas ha eseguito le operazioni di demolizione del viadotto “La Coscia”, sulla vecchia carreggiata in fase di ammodernamento.

La demolizione è stata eseguita con l’uso di esplosivo sotto la direzione di Anas, a cura dell’impresa appaltatrice ATI Itinera Monaco e dell’impresa specializzata Nitrex.

Per consentire il brillamento in sicurezza, il tratto è rimasto chiuso al traffico in entrambe le direzioni dalle 6:30 alle 7:15.

Il viadotto sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata e, nella configurazione definitiva, costituirà la carreggiata in direzione Grosseto.

Il lotto 4 interessa complessivamente un tratto di 2,8 km e congiunge due tratti già ammodernati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro. Gli interventi comprendono 8 viadotti (4 in direzione Siena e 4 in direzione Grosseto) per una lunghezza complessiva di 1,8 km, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.

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