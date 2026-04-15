Deve scontare tre anni per rapina e lesioni, arrestato 37enne alle Cascine

Rintracciato alle Cascine, è stato condannato per rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: dovrà scontare oltre tre anni
Eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino marocchino di 37 anni da parte della Polizia di Stato.
L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Firenze, che ha rintracciato l’uomo nella mattinata di martedì 14 aprile all’interno del Parco delle Cascine, durante un servizio in borghese finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Il provvedimento riguarda reati di rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, commessi a Firenze nel 2023. Il 37enne dovrà scontare una pena residua di 3 anni e 2 mesi di reclusione.
L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato successivamente condotto presso la casa circondariale di Sollicciano.
<< Indietro