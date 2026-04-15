EUDR e distretto conciario, Forza Italia San Miniato: "Il rinvio del regolamento è anche merito nostro""

Il dibattito sul regolamento europeo anti-deforestazione (EUDR) torna al centro della scena politica locale. Dopo le recenti iniziative dell'europarlamentare Dario Nardella a Bruxelles, Forza Italia San Miniato interviene con una nota per fare il punto sul percorso istituzionale fin qui compiuto, rivendicare il proprio contributo al rinvio del provvedimento e lanciare un appello alla collaborazione trasversale in difesa del distretto conciario. Di seguito il comunicato integrale.

"Negli ultimi giorni il dibattito attorno al regolamento europeo anti-deforestazione (EUDR) ha visto una crescente esposizione mediatica e politica. Un tema che riguarda da vicino il nostro territorio e che merita di essere affrontato con serietà, evitando semplificazioni e ricostruzioni parziali. Come Forza Italia San Miniato sentiamo il dovere di fare chiarezza, partendo da un dato oggettivo: il nostro gruppo si è impegnato in prima persona, fin dall’inizio, per portare la questione ai livelli istituzionali più alti. È stato infatti grazie a questa iniziativa che si è arrivati al coinvolgimento del Ministro Antonio Tajani e all’incontro alla Farnesina del giugno 2025, da cui sono scaturite azioni concrete verso la Commissione Europea. Quel lavoro ha contribuito in maniera determinante al rinvio dell’entrata in vigore del regolamento, evitando nell’immediato conseguenze potenzialmente molto gravi per il nostro comparto conciario. Allo stesso tempo, è giusto ricordare bene come, nel momento decisivo in sede europea, l’onorevole Dario Nardella abbia scelto inizialmente di astenersi proprio sulla votazione relativa al rinvio dell’entrata in vigore del regolamento. Un passaggio politico che ha rappresentato una mancata assunzione di responsabilità su un tema così delicato e fondamentale per il nostro territorio." commentano così dalla Segreteria Comunale Forza Italia San Miniato per concludere:

"Proprio per questo riteniamo corretto riconoscere il successivo cambio di passo. L’iniziativa promossa da Nardella a Bruxelles nei giorni scorsi va letta come una presa di coscienza dell’importanza del lavoro avviato e delle istanze portate avanti anche grazie al nostro impegno. Un’evoluzione che merita di essere sottolineata: comprendere la rilevanza di una battaglia e decidere di portarla avanti è un segnale positivo, che va nell’interesse del territorio. Come Forza Italia San Miniato ribadiamo invece che il nostro impegno non è venuto meno e non verrà meno. Continueremo a lavorare, con determinazione e senso di responsabilità, per sostenere ogni iniziativa utile alla tutela e allo sviluppo del nostro comparto produttivo. Pur mantenendo posizioni politiche profondamente diverse rispetto all’onorevole Nardella, riteniamo che, di fronte a una sfida così importante per il nostro territorio, le logiche di contrapposizione debbano passare in secondo piano. L’interesse delle nostre imprese, dei lavoratori e dell’intero distretto conciario viene prima di qualsiasi appartenenza. In un contesto internazionale sempre più segnato da contrapposizioni e schieramenti rigidi, crediamo che un approccio pragmatico e orientato al risultato rappresenti la scelta più giusta. È questa la linea che intendiamo portare avanti, con la speranza che non resti un principio astratto, ma si traduca in un impegno concreto e condiviso."

Fonte: Ufficio stampa Forza Italia San Miniato

Notizie correlate