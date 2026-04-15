Elezione del nuovo Presidente della Banda Musicale di Fucecchio

La Filarmonica “A. Mariotti” informa che in data 28 aprile alle ore 21, all’Auditorium del Parco Corsini, è convocata l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Tutti i soci dell’associazione sono invitati a partecipare a questo importante momento di vita associativa.
L’attuale Presidente, Piero Lo Iacono, nel tracciare un bilancio del proprio mandato, ha ricordato le numerose difficoltà affrontate nel corso degli anni, tra cui la carenza di giovani musicisti fucecchiesi e il difficile periodo della pandemia da COVID-19, che ha inevitabilmente rallentato il percorso di ricostruzione della banda musicale.
Nonostante ciò, il Presidente esprime soddisfazione per i risultati raggiunti, soprattutto nei primi anni di attività, durante i quali è stato possibile mantenere tutti gli impegni presi con l’Amministrazione Comunale e con le associazioni del territorio.
Rimane il rammarico per non aver portato a compimento il progetto di istituire una scuola di musica permanente a Fucecchio, ritenuta fondamentale per garantire il futuro della banda. L’auspicio è che tale iniziativa possa essere realizzata dal prossimo Presidente.
Infine, il Presidente desidera ringraziare tutti i membri del Consiglio Direttivo per il supporto ricevuto, l’Amministrazione Comunale e, in modo particolare, il direttore musicale Marco Bartolomei per il prezioso contributo offerto durante il suo mandato.
La Filarmonica invita tutti i soci a partecipare numerosi
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
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