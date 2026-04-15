Empoli in Azione contro i tagli a Sant'Anna di Stazzema

Il partito, con il portavoce Luca Ferrara, chiede una mozione del Consiglio comunale e invita gli amministratori del Circondario alle celebrazioni del 25 Aprile nel luogo simbolo della memoria antifascista toscana ed europea
Empoli in Azione prende posizione, attraverso le parole di Luca Ferrara, contro i tagli decisi dal Governo al Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema.
"Anche se non riguarda direttamente il nostro territorio – dichiara Ferrara – questa scelta tocca nel profondo i nostri valori fondanti, primo fra tutti l’antifascismo. Il taglio dei fondi al Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema non può essere considerato un tema locale: riguarda tutta la Toscana e l’intera nazione."
Sant’Anna di Stazzema è infatti uno dei luoghi simbolo della memoria italiana ed europea. "In quel territorio, tra il 1944 e il 1945, si sono consumate alcune delle più efferate stragi compiute da fascisti e nazisti. Donne, bambini e giovani furono barbaramente trucidati, molte donne subirono violenze indicibili. Questo è qualcosa che non possiamo e non dobbiamo dimenticare, soprattutto in un periodo in cui assistiamo a tentativi di rivalutazione di esperienze come la Xa MAS, anche nella nostra regione."
Il Parco e il Museo della Pace rappresentano oggi molto più di un luogo della memoria. "Sant’Anna – prosegue Ferrara – è un’esperienza viva di educazione alla pace. Ha ospitato momenti di altissimo valore simbolico, come l’incontro tra il Presidente della Repubblica italiana e quello tedesco, e ogni anno promuove l’incontro tra giovani italiani e tedeschi nel segno della riconciliazione, del rispetto e della fraternità. Abbiamo bisogno di quel luogo come dell’aria, come dell’aria della libertà."
Empoli in Azione rivolge quindi un appello chiaro alle istituzioni locali: "Chiediamo all’Amministrazione comunale e a tutte le forze democratiche e antifasciste presenti in Consiglio comunale di prendere posizione attraverso una mozione ufficiale."
Il partito lancia inoltre una proposta concreta e simbolica: "Invitiamo tutti gli amministratori del Circondario Empolese Valdelsa a partecipare alle celebrazioni del 25 Aprile di quest’anno a Sant’Anna di Stazzema. Proponiamo inoltre che il nostro Centro della Memoria avvii ogni possibile forma stabile di collaborazione con il Museo della Pace."
Infine, l’appello si estende alla Regione Toscana: "È fondamentale sostenere economicamente questo progetto e questa istituzione. Proponiamo anche la realizzazione di un progetto di arte diffusa lungo la Linea Gotica: un museo a cielo aperto che dal Tirreno arrivi fino all’Emilia, con installazioni di artisti europei capaci di ispirare pace, memoria e fratellanza."
"Lo dobbiamo – conclude Ferrara – a tutte le vittime che non hanno potuto vedere un futuro a causa della violenza fascista. Difendere Sant’Anna significa difendere la nostra democrazia."
Fonte: Luca Ferrara - Empoli in Azione
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