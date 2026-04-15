FdI Empoli 'fa i conti' di degrado e microcriminalità: "Non sono episodi isolati. Serve svolta seria"

"L’analisi delle notizie di cronaca riportate negli ultimi sei mesi dalla stampa locale — dalla carta stampata alle testate on line del territorio — restituisce, con continuità, un quadro che non può più essere ridimensionato, né derubricato a semplice sommatoria di episodi scollegati tra loro. Quello che emerge, al contrario, è il profilo di una città nella quale il degrado urbano e i fenomeni di microcriminalità si manifestano con una frequenza tale da incidere in modo concreto sulla qualità della vita dei cittadini, sulla serenità dei quartieri, sulla fiducia dei commercianti e sulla percezione complessiva della sicurezza", così FdI Empoli in una nota.

Fratelli d’Italia Empoli ritiene che il punto politico centrale sia proprio questo: "Non siamo di fronte a una criminalità organizzata di tipo strutturato, né a una emergenza da rappresentare con toni allarmistici. Ma siamo certamente davanti a una diffusione costante di fenomeni predatori, danneggiamenti, spaccio, atti di inciviltà e situazioni di abbandono che, nel loro insieme, producono un progressivo logoramento del tessuto urbano e sociale. Ed è esattamente questa continuità dei fatti a rendere il problema serio. La cronaca locale ha raccontato in questi mesi furti su auto in sosta, spaccate, intrusioni in aziende, danneggiamenti, episodi di vandalismo, controlli antidroga, liti e situazioni critiche nelle aree più sensibili della città. Non conta soltanto il singolo episodio. Conta la ripetizione. Conta il fatto che alcune zone tornino ciclicamente nelle pagine dei giornali. Conta il fatto che, accanto al danno economico immediato, si stia consolidando un senso di vulnerabilità diffusa che colpisce residenti, operatori economici e famiglie".

"Una geografia chiara"

"Da quanto riportato dalla stampa - continua la nota - si delinea una geografia piuttosto chiara. Da un lato vi sono aree come Cortenuova, Carraia e altri comparti residenziali interessati da furti su veicoli e nelle abitazioni; dall’altro vi sono zone produttive come il Terrafino, dove i reati contro aziende e attività economiche segnalano criticità che non possono essere ignorate. A questo si aggiunge il nodo più delicato, quello rappresentato dall’asse stazione-centro, che nella percezione collettiva continua a essere il luogo in cui si intrecciano maggiormente degrado, spaccio, tensioni e insicurezza".

"Serve una svolta"

Fratelli d’Italia Empoli invita quindi a una riflessione: "Il degrado non è un tema separato dalla sicurezza. L’abbandono di rifiuti, la trascuratezza di alcune aree, i fondi sfitti lasciati senza presidio, gli atti vandalici, l’occupazione impropria di spazi pubblici, la mancata cura di luoghi sensibili non sono semplici problemi estetici o di decoro amministrativo. Sono fattori che, quando si sedimentano, abbassano la soglia di controllo sociale, indeboliscono la presenza ordinata dello Stato e delle istituzioni e rendono più fragile il contesto urbano nel quale poi si inseriscono i fenomeni di microcriminalità.

Per questo Fratelli d’Italia Empoli giudica insufficiente "ogni lettura autoassolutoria": "Non basta dire che ogni città ha i suoi problemi. Non basta rivendicare controlli episodici. Non basta rispondere con generici richiami alla complessità. Quando la cronaca locale restituisce per mesi un susseguirsi di segnalazioni nelle stesse zone, la politica ha il dovere di prendere atto che esiste un problema strutturale di sicurezza urbana e di gestione del territorio. Del resto, anche alcune recenti scelte regolamentari e amministrative sembrano confermare indirettamente questa realtà. Quando si interviene su minimercati, orari, vendita di alcol, obblighi di decoro e disciplina di aree sensibili, significa che il tema esiste ed è stato riconosciuto come rilevante. Il punto, semmai, è che questi interventi arrivano tardi, dopo anni nei quali troppo spesso si è preferito inseguire gli effetti anziché prevenire le cause".

"Fratelli d’Italia Empoli sostiene con convinzione il lavoro delle forze dell’ordine, che operano con professionalità e spirito di servizio in un contesto non semplice. Ma proprio per rispetto verso chi ogni giorno garantisce la sicurezza sul campo, la politica locale deve fare la propria parte fino in fondo. La sicurezza urbana non si tutela solo con la repressione dei reati quando si verificano, ma anche con una strategia continua di prevenzione, presidio, controllo del territorio, illuminazione adeguata, videosorveglianza efficace, rigenerazione delle aree critiche, sostegno al commercio di vicinato e contrasto a ogni forma di tolleranza verso il degrado".

"Serve, in altre parole, una svolta. Serve una linea amministrativa capace di tenere insieme ordine, decoro, presidio sociale e vivibilità urbana. Serve una presenza più visibile e più stabile nei quartieri che oggi avvertono maggiormente il peso dell’insicurezza. Serve ascoltare davvero cittadini e commercianti, non solo quando esplode il caso mediatico, ma in modo costante, organizzato e operativo. E serve soprattutto abbandonare definitivamente quell’atteggiamento minimizzante che per troppo tempo ha impedito di affrontare la questione nella sua reale portata".

"Errore negare problema Sicurezza "

"Il messaggio che arriva dalla stampa locale, al netto delle diverse sensibilità editoriali, è sufficientemente chiaro: a Empoli esiste un problema di sicurezza urbana diffusa, fatto di tanti episodi apparentemente minori che, sommati tra loro, cambiano il volto della città e incidono profondamente sulla percezione dei cittadini. Negarlo sarebbe un errore. Ridurlo a polemica politica sarebbe ancora peggio. Bisogna invece affrontarlo con serietà, responsabilità e determinazione", così FdI.

"Fratelli d’Italia Empoli continuerà a farlo con senso istituzionale, senza allarmismi ma senza ambiguità, perché una città più sicura, più ordinata e più vivibile non è uno slogan: è una priorità concreta che riguarda la libertà quotidiana dei cittadini, la tenuta del commercio, la dignità dei quartieri e la credibilità stessa delle istituzioni"

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