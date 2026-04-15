Filcams Cgil Firenze e Rekeep insieme per il reinserimento lavorativo di vittime di sfruttamento

Economia e Lavoro Firenze
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Siglato l'accordo: "Passo importante per trasformare la tutela dei diritti in opportunità reali di lavoro dignitoso"

Filcams CGIL Firenze e Rekeep S.p.A., principale player italiano attivo nell’integrated facility management, hanno sottoscritto un accordo finalizzato ad attivare percorsi di reinserimento lavorativo per le vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, nell’ambito del progetto SOLEIL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale.

L’intesa nasce dalla volontà condivisa di contrastare con maggiore efficacia le situazioni di illegalità e sfruttamento presenti nel mercato del lavoro, promuovendo al tempo stesso percorsi di integrazione socio-lavorativa e di qualificazione professionale per le persone coinvolte.

Il progetto SOLEIL, promosso in Toscana con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e sostenuto dalla Regione Toscana e dal Ministero del Lavoro, ha l’obiettivo di supportare lavoratrici e lavoratori – spesso con background migratorio – che si trovano in condizioni di vulnerabilità o ricattabilità, offrendo strumenti concreti per uscire da situazioni di sfruttamento e accedere a un lavoro regolare. Attraverso l’accordo, Filcams Cgil Firenze si impegna a segnalare a Rekeep le persone prese in carico dal progetto che presentano profili professionali compatibili con le esigenze aziendali. Rekeep, dal canto suo, comunicherà a Filcams Cgil le esigenze di nuovi inserimenti in organico, favorendo percorsi di ricollocazione lavorativa regolare. Le parti hanno inoltre previsto un monitoraggio periodico dei fabbisogni professionali e dei percorsi di inserimento attivati, così da garantire l’efficacia dell’intervento e intervenire tempestivamente in caso di criticità.

"Contrastare lo sfruttamento lavorativo significa anche costruire alternative concrete per chi ne è vittima – sottolinea Maurizio Magi, segretario generale della Filcams CGIL Firenze -. Questo accordo rappresenta un passo importante per trasformare la tutela dei diritti in opportunità reali di lavoro dignitoso".
Claudio Levorato, Presidente esecutivo di Rekeep, dichiara: "Condividiamo pienamente le finalità del progetto SOLEIL e l’impegno a creare percorsi di inclusione lavorativa sostenibili. Favorire l’accesso a un’occupazione regolare significa non solo restituire dignità alle persone, ma anche contribuire a un mercato del lavoro più equo e trasparente. La collaborazione con le organizzazioni sindacali rappresenta in questo senso un elemento fondamentale per generare un impatto concreto sui territori in cui operiamo".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

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