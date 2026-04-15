Si finge agente della municipale e tenta una truffa a un'anziana

Cronaca Pisa
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Si era avvicinata a una signora settantenne, spacciandosi per agente della Polizia Municipale. Con fare persuasivo ed insistente, la donna, sui cinquant’anni, corporatura longilinea, non molto alta, invitava la signora a farla salire nel suo appartamento e farle compilare un modulo che, a suo dire, l’avrebbe fatta risparmiare soldi sulla Tari.

Il fatto è accaduto a Cisanello, nella mattinata di martedì 14 aprile. La signora, stava rientrando da fare la spesa. Tra le varie proposte fatte anche l’attivazione di una falsa polizza assicurativa per i monili e altri oggetti preziosi che la signora potesse avere in casa. Tuttavia, la signora non si è lasciata ingannare e di fronte alle incalzanti domande della donna, ha preferito chiamare il 112. A quel punto la sedicente agente si è allontanata, facendo perdere le proprie tracce.

Si ricorda che nessun agente, né in divisa né in abiti civili si presenterà mai a casa o avvicinerà persone per strada per fare proposte di alcun genere.

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