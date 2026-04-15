Flying Donkeys Empoli, doppio colpo a San Benedetto del Tronto: sei punti d'oro nell'hockey inline

Positiva la lunga trasferta dei Flying Donkeys Empoli. Nella insolita, ma splendida cornice dell’impianto F.Panfili di San Benedetto del Tronto, una delle ultime piste all’aperto sopravvissute nei Campionati di Hockey Inline, la formazione Empolese in formato ridotto (assenti coach Carboncini e l’attaccante Matteo, nonché il primo portiere Benozzi), si è presentata compassata, ma decisa a vender cara la pelle.

7 giocatori di movimento, Capitan Cecchi, Bertini, Simonelli, Pazzaglia, Errico, Michi, e il giovanissimo Bastianoni (2010). Unico portiere, Niccolò De Santi, (anno 2011).

Vogliamo partire proprio da quest’ultimo, che in pista si è comportato da portiere esperto, e scafato, contribuendo in modo decisivo alle due vittorie importanti che stiamo descrivendo.

Veniamo alla cronaca:

ore 13.00 Riccione-Empoli

Inevitabile per i Toscani affrontare la partita in modo difensivo, sfruttando la velocità di attaccanti come Bastianoni, e Simonelli, anche se la prima occasione viene da Pazzaglia, che si invola verso la porta del Riccione, costringendo il difensore allo sgambetto da dietro. Probabile rigore (Pazzaglia ultimo uomo), ma vengono comunque assegnati 2 minuti di penalità agli avversari, sfruttati

con un bel tiro di Cecchi su assist di Pazzaglia (1-0 Empoli).

La reazione del Riccione è veemente, e ne consegue un primo tempo di autentica sofferenza per Empoli, ma il portiere De Santi mostra tutte le sue qualità parando tutto, e l’assedio si interrompe solo a 48 secondi da fine primo tempo, quando Bastianoni offre un perfetto assist a Errico che insacca, portando la squadra al riposo con un rassicurante 2 a 0.

Come previsto, il secondo tempo vede Riccione all’arrembaggio ma i Biancoblu mantengono l’ordine, e con Michi si portano sul 3-0 (min.11.05).

Arriva anche il 4-0 per Empoli, in situazione di Power Play, in panca puniti Montanari. Segna Simonelli, su assist di Cecchi. Riccione continua a spingere, anche perché i 7+1 iniziano ad entrare in affanno.

Sblocca il punteggio dei Romagnoli Montanari, con un bel tiro improvviso da centrocampo (4 a 1, min.03.48 dalla fine), e poco più di 2 minuti dopo arriva il 4 a 2 di Muccioli, su assist di Giovannetti. Siamo agli sgoccioli, ma Riccione ci crede ancora, e toglie il portiere per mettere in pista 5 giocatori di movimento, ma ancora una volta protagonista è il giovane portiere De Santi, e a pochi secondi dalla sirena, Bastianoni offre su un piattino d’argento il 5 a 2 a Simonelli (Empty net).

Una vittoria sofferta ma meritata, contro una delle squadre più forti del girone.

ORE 17.00 EMPOLI VS. SAN BENEDETTO

Buon inizio dei Flying Donkeys, che sull’entusiasmo della vittoria su Riccione non vedono l’ora di fare il bis. Neanche 2 minuti, e i Toscani vanno in vantaggio, con un bel goal di Cecchi, su assist di Bastianoni (1-0 Empoli, min.1,26).

Allo stesso Cecchi però, dopo poco viene fischiato un fallo (dubbio), e San Benedetto approfitta con Lupi, su assist di Carminucci (1 a 1). I Biancoblu non sfruttano un power play (fallo di Vallorani), mentre sul finire del primo tempo invece i Marchigiani si portano in vantaggio con Forlini, su assist di Tiburtini, ma neanche 15 secondi e Bastianoni (spina nel fianco di qualunque squadra avversaria), ritrova il pareggio (2-2, min.2.42). Power play per Empoli, ma con Tiburtini in panca puniti, San Benedetto beffa i

Flying Donkeys riportandosi in vantaggio, con Carminucci, su assist di Lupi (3- 2 SBT).

I Toscani riescono comunque a sfruttare il Power Play, ritrovando il pareggio con Cecchi su assist di Simonelli (0,09 secondi da fine primo tempo, (3 a 3). Nel secondo tempo si riparte da zero , e la partita si fa più spigolosa, restando però nei limiti della correttezza.

Passata da poco la metà del secondo tempo, i Marchigiani ritrovano il vantaggio con Lupi, su assist di Forlini (4 a 3 min. 13.13).

I Flying Donkeys pareggiano in Power play (in panca puniti Carminuccci, 4-4, min.09,06), con Simonelli su assist di Cecchi.

La squadra padrone di casa accusa il colpo, e chiama Time Out.

I Toscani devono resistere ad un buon numero di attacchi, ma grazie anche ad un De Santi che ha definitivamente abbassato la saracinesca, la squadra Marchigiana non ritrova il goal, lo trova invece Empoli con i suoi senatori: Pazzaglia recupera il disco sulla destra e parte, Errico lo segue sulla sinistra, un’azione che ormai conoscono a memoria: Pazzaglia passa con precisione

millimetrica a Errico, che insacca per il 5 a 4 per Empoli (min. 1,30).

A poco più di 30 secondi dalla fine, Bastianoni pesca Simonelli in velocità, il tiro potente viene parato da Aliprandi, che però non riesce a fermare il disco, e lo stesso Simonelli segna sul rebound per il definitivo 6 a 4. Una vittoria forse più sofferta, quella contro San Benedetto, un po' per la stanchezza che ha cominciato a farsi sentire, ma anche per la tenacia dei Marchigiani, che hanno potuto cercare di sfruttare il fattore campo, che (nonostante l’indubbio fascino della pista sul mare), è davvero diverso dalle

piste dove si gioca normalmente. Sei punti importanti, che potrebbero essere preziosi nel prosieguo di questa seconda fase, che ha in programma i seguenti concentramenti: 25 Aprile Roma, e 10 Maggio Empoli.

I link di Riccione-Empoli, e Empoli-San Benedetto sul nostro canale Youtube

@hockeyinlineempoli, Con il commento di Maria Elena Bernardelli:

Primo tempo Riccione-Empoli

Secondo tempo Riccione - Empoli

Empoli - San Benedetto partita intera

Fonte: Ufficio stampa Empoli Hockey

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