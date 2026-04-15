Fucecchio per lo Sport: una giornata dedicata alle eccellenze sportive del territorio

Il Comune di Fucecchio – in collaborazione con la consulta dello sport - è lieto di presentare “Fucecchio per lo Sport”, l’evento in programma sabato 18 aprile 2026 presso il Teatro Pacini (piazza Montanelli), dedicato alla valorizzazione e alla celebrazione delle realtà sportive locali.

La manifestazione rappresenta un importante momento di riconoscimento per associazioni, atleti e società che, con impegno e passione, contribuiscono ogni giorno alla crescita dello sport sul territorio e alla diffusione dei suoi valori più autentici: inclusione, sacrificio, spirito di squadra e benessere.

Il programma della giornata prevede una serie di premiazioni suddivise in più momenti:

ore 9: A.C. Giovani Fucecchio e Papo#9 e Papo Rosa

ore 10: Junior Tennis School, Folgore Fucecchio e Pallavolo Fucecchio

ore 11: Atletica Fucecchio, Acquateam Nuoto Cuoio e Aquatempra

ore 12: Pattinaggio Fucecchio, Ginnastica Il Cigno e Ginnastica Fucecchio

L’iniziativa vuole essere non solo un’occasione celebrativa, ma anche un momento di condivisione per tutta la comunità, capace di rafforzare il legame tra sport e territorio.

Per motivi organizzativi, al termine di ciascuna premiazione, il pubblico presente sarà invitato a lasciare la sala per consentire l’accesso agli invitati delle sessioni successive

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa