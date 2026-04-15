Getta cocaina sotto un’auto durante il controllo, arrestato 34enne a Firenze

Cronaca Firenze
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Arresto a Firenze per spaccio di droga: 34enne fermato in via Borgo Pinti dopo aver gettato cocaina. Sequestrati stupefacenti e denaro

Arresto per droga nella serata di lunedì 13 aprile nel centro cittadino, durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Un cittadino tunisino di 34 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato in via Borgo Pinti con l’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito il 34enne, in bici, poco prima di essere fermato per un controllo avrebbe tentato di disfarsi della droga estraendo dalla tasca del giubbotto 4 involucri di cellophane trasparente e lanciandoli sotto un’autovettura in sosta.

Il gesto è stato notato dagli agenti, che sono intervenuti recuperando gli involucri contenenti complessivamente 4,83 grammi di cocaina. Durante i controlli successivi gli operatori hanno rinvenuto anche la somma di 370 euro all’interno del portafoglio"

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro. Il 34enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è comparso per il rito direttissimo.

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