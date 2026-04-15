Una giornata di riflessione su Gino Bartali a Palazzo del Pegaso

Si terrà venerdì 17 gennaio dalle 15 nella sala Affreschi di Palazzo del Pegaso l’incontro di riflessione sul tema e la figura di Gino Bartali, l’uomo e lo sportivo, “giusto tra le nazioni” in un momento purtroppo di attualità. Un evento organizzato nell’ambito della Giornata Internazionale dello sport per lo sviluppo della pace.

Intervengono la presidente dell’Assemblea legislativa toscana Stefania Saccardi e il consigliere regionale Francesco Casini. Partecipano al dibattito il presidente regionale di Coni Toscana Simone Cardullo, la presidente di ACLI Toscana Elena Pampana, Franco Morabito presidente di USSI Toscana, Leonardo Cappellini presidente U.S. ACLI Toscana, Maurizio Bresci e Marco Pasquini del Museo del ciclismo Gino Bartali e Gianni Taccetti vicepresidente ANSMeS Toscana.

L’accesso sarà consentito, previa esibizione di valido documento di identità, nei limiti dei posti previsti ai sensi della normativa in materia di sicurezza.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa

Notizie correlate