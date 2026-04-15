Giovani nei processi decisionali: il progetto 'Space' a Pontedera

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Giovani e istituzioni insieme per rafforzare la democrazia locale in Europa. All'iniziativa europea guidata da Icei, che unisce città e organizzazioni per rafforzare il ruolo dei giovani nelle democrazie locali, prende parte anche Pontedera. Space (acronimo di Supporting Participatory Actions for Children’s Engagement on interculturalism and democracy) è un progetto europeo coordinato dall' Istituto di Cooperazione Economica Internazionale, finanziato dall’Unione Europea.
L’iniziativa coinvolge municipalità, organizzazioni della società civile e comunità educative di Pontedera, Parma, Reggio Emilia e Torino, insieme a città partner in Spagna e Portogallo, nell’ambito del Programma Città Interculturali del Consiglio d’Europa. L'obiettivo è quello di rafforzare il ruolo attivo dei giovani nei processi decisionali locali e costruire un dialogo più efficace tra nuove generazioni e istituzioni. Il progetto nasce in risposta a un dato sempre più evidente: la distanza tra giovani e istituzioni. Secondo un recente studio, condotto tra giovani tra i 15 e i 29 anni in Italia, il 73,6% dei ragazzi si sente poco o per nulla ascoltato.
Space interviene proprio su questo divario, promuovendo forme strutturate di partecipazione giovanile all’interno delle politiche locali. Attraverso attività di formazione, co-progettazione e sperimentazione, il progetto supporterà le amministrazioni locali nello sviluppo di strumenti e metodologie efficaci per coinvolgere i giovani nei processi decisionali che li riguardano direttamente. Il progetto coinvolge 4 città italiane della Rete delle Città del Dialogo, tra cui Pontedera e 5 città partner in Spagna e Portogallo.
“Con Space vogliamo fare un passo in più: non solo ascoltare le giovani generazioni, ma condividere con loro le chiavi dei processi decisionali locali. Non si tratta di cedere responsabilità, ma di costruirla insieme, in un percorso di corresponsabilità in cui istituzioni e giovani collaborano attivamente per dare forma a comunità più inclusive, democratiche e consapevoli”, dichiara Rosaria De Paoli, direttrice di Icei.
"Una occasione importante per gli adolescenti - spiega Carla Cocilova, vicesindaca con deleghe anche a intercultura e nuove generazioni, diritti civili, cooperazione internazionale - che si inserisce nei percorsi di dialogo e formazione portati avanti da tempo, coinvolgendo anche il tessuto associativo locale, in vari luoghi ed ambiti".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

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