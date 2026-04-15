Inaugurata la statua di Leonardo: festa a Vinci nel compleanno del Genio

Oggi, 15 aprile, Vinci festeggia il compleanno del suo più illustre cittadino: nel 574esimo anno dalla nascita di Leonardo Da Vinci il suo paese l'ha celebrato dedicandogli una statua, posizionata ai piedi del centro storico. E tanti sono i cittadini e le cittadine che hanno voluto partecipare a quella che ha assunto tutti i toni di una festa, riempiendo via Roma dove nel pomeriggio è stato svelato il monumento a firma dello scultore Filippo Tincolini, che ritrae il Genio scolpito nel marmo bianco di Carrara. Tirato via il drappo e tagliato il nastro, in molti hanno voluto immortalare il momento mettendosi in posa sotto la scultura tanto attesa dalla città.

L'opera

Dal titolo "Leonardo torna a casa", pesa complessivamente 5 tonnellate ed è alta 220 centimetri, sopra il basamento di 120 centimetri. La scultura nasce da un processo che integra fresatura robotica e finitura manuale, in un dialogo continuo tra macchina e gesto. Filippo Tincolini non è solo l’artista che ha pensato e realizzato l’opera ma anche colui che ha progettato il robot che ne ha reso possibile la realizzazione. Una tecnologia, viene spiegato, che non sostituisce il lavoro dell’artista ma ne amplia le possibilità, rendendo il processo stesso parte integrante dell’opera. Si stabilisce così un legame profondo con la lezione leonardiana: Leonardo è stato tra i primi a pensare la macchina come strumento di conoscenza perché, nel suo modo di lavorare, la macchina non è mai solo un mezzo per fare qualcosa, ma un modo per capire come funzionano le cose. Come in Leonardo, anche nel caso di Filippo Tincolini arte, tecnica e ricerca non sono ambiti separati, ma parti di un unico processo conoscitivo.

Statua di Leonardo Da Vinci, sindaco Vanni: "È la realizzazione di un sogno"

"È la realizzazione di un sogno, un sentimento popolare che da tempo chiede che a Vinci ci sia un'opera che rappresenti il legame della città con la figura di Leonardo e finalmente questo sogno si è realizzato. Bisogna ringraziare l'artista Filippo Tincolini che ha vissuto con grande passione questo progetto e il risultato è veramente straordinario". Così il sindaco di Vinci Daniele Vanni all'inaugurazione, alla presenza di molte autorità anche dai Comuni limitrofi, di Roberta Barsanti direttrice del Museo Leonardiano e dello stesso scultore. Il via ai lavori è scolpito nella data dell'11 ottobre 2024, "quando con la dottoressa Roberta Barsanti siamo andati a Carrara a incontrare l'artista. Abbiamo trovato non solo un artista ma l'interprete di un sogno popolare. Non possiamo che ringraziarlo insieme a tutto lo staff". E lì, in quel luogo sotto la statua di Leonardo "si soffermeranno tantissime persone provenienti da ogni parte del mondo - ha aggiunto Vanni - unite dalla cultura e dalla conoscenza".

A chiudere la giornata, alle 19, l'apertura de "Il tempo e lo spazio. Genesi di un’opera" nello spazio espositivo di Piazza Leonardo da Vinci 26, la mostra fotografica di Laura Veschi che celebra il percorso artistico che ha portato alla realizzazione della statua.

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