Incendio furgone nella notte a Calenzano

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte per un incendio che ha coinvolto un furgone in via del Paradiso.

L’allarme è scattato intorno alle 02:15, quando una squadra del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, è intervenuta per domare le fiamme che avevano avvolto il mezzo. L’incendio è stato rapidamente circoscritto e spento dagli operatori.

Non si registrano persone coinvolte o ferite nell’episodio. Sul posto sono state richieste anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e per chiarire le cause del rogo.

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