Incendio furgone nella notte a Calenzano

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte per un incendio che ha coinvolto un furgone in via del Paradiso
Intervento dei Vigili del fuoco nella notte per un incendio che ha coinvolto un furgone in via del Paradiso.
L’allarme è scattato intorno alle 02:15, quando una squadra del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, è intervenuta per domare le fiamme che avevano avvolto il mezzo. L’incendio è stato rapidamente circoscritto e spento dagli operatori.
Non si registrano persone coinvolte o ferite nell’episodio. Sul posto sono state richieste anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e per chiarire le cause del rogo.
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