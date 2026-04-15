Incendio furgone nella notte a Calenzano

Cronaca Calenzano
Condividi su:
Leggi su mobile

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte per un incendio che ha coinvolto un furgone in via del Paradiso

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte per un incendio che ha coinvolto un furgone in via del Paradiso.

L’allarme è scattato intorno alle 02:15, quando una squadra del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, è intervenuta per domare le fiamme che avevano avvolto il mezzo. L’incendio è stato rapidamente circoscritto e spento dagli operatori.

Non si registrano persone coinvolte o ferite nell’episodio. Sul posto sono state richieste anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e per chiarire le cause del rogo.

Notizie correlate

Barberino di Mugello
Cronaca
14 Aprile 2026

Incidente in A1 nella galleria delle Croci: mezzo per trasporto eccezionale urta la volta

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1, al km 2646 in direzione Nord, all’interno della galleria delle Croci, tra i territori di Barberino di Mugello e Calenzano. [...]

Calenzano
Cronaca
20 Marzo 2026

Rapina in pieno giorno a gioielleria nel centro commerciale di Calenzano

Momenti di paura oggi, venerdì 20 marzo, intorno alle 14.30, al centro commerciale Il Parco di Calenzano, dove tre malviventi hanno preso di mira una gioielleria. I rapinatori, con il [...]

Prato
Cronaca
10 Marzo 2026

Maxi sequestro di droga tra Prato e Firenze: due arresti

Sono due gli arresti convalidati dal Gip di Prato nell'ambito di importanti operazioni antidroga condotte dalla Guardia di Finanza di Firenze e dai Carabinieri del Comando Provinciale di Prato. Il [...]



Tutte le notizie di Calenzano

<< Indietro

torna a inizio pagina