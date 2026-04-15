Cresce l'ITS Academy Prodigi di Empoli: inaugurata la nuova sede di formazione tecnologica

Dall’aula Cupertino a quella “Experience Prodigi”. L’ITS Academy Prodigi, punto di riferimento nella formazione tecnologica superiore in Toscana, ha inaugurato oggi la sua nuova sede a Empoli.

I nuovi locali si trovano ancora nel cuore del polo tecnologico della città toscana – a pochi metri dalla sede precedente – ma segnano un ampliamento significativo degli spazi, con il passaggio da due a quattro aule, reso possibile grazie a un mix strategico di finanziamenti provenienti dal PNRR e da bandi della Regione Toscana destinati a infrastrutture e attrezzature di ultima generazione.

La nuova struttura non è solo un ampliamento fisico, ma una ulteriore crescita qualitativa dell'offerta didattica, con due nuovi laboratori d’avanguardia: l’Aula Cupertino, un laboratorio interamente allestito per lo studio e la pratica con tecnologie Apple e certificato per la formazione specifica. E la Experience Prodigi, uno spazio dedicato alla sperimentazione spinta: qui gli studenti potranno utilizzare visori di realtà virtuale, stampanti 3D e innovativi guanti aptici. Questi dispositivi permettono di simulare la sensazione del tatto, consentendo di percepire virtualmente la consistenza di materiali e tessuti come se fossero reali.

"I nuovi spazi che abbiamo inaugurato oggi con i due laboratori sperimentali, sono luoghi in cui idee, competenze e innovazione si incontrano. Aule in cui i nostri studenti potranno sperimentare, sbagliare, crescere e trasformare il sapere in saper fare – spiega Paola Castellacci presidente della ITS Academy Prodigi -. Come ITS, abbiamo la responsabilità di costruire un ponte solido tra il mondo della formazione e quello del lavoro. Questa nuova sede rafforza proprio questa missione: creare opportunità concrete, valorizzare il talento e rispondere ai bisogni delle imprese".

"Oggi non inauguriamo solo la nuova sede di ITS prodigi ma un investimento concreto nel futuro del nostro territorio – sottolinea Barbara Antonini, coordinatrice del presidio territoriale empolese Valdelsa di Confindustria Toscana Centro e Costa -. L’empolese Valdelsa esprime una forte identità manifatturiera, fatta di competenze, saper fare e innovazione. E allo stesso tempo, le imprese vivono una sfida chiara: formare e attrarre giovani preparati, con competenze tecniche aggiornate e immediatamente spendibili. E gli ITS, con il loro approccio pratico e orientato all’innovazione, rappresentano il luogo ideale per sviluppare queste competenze".

L’inaugurazione della nuova sede è stata nel segno di Leonardo e del Made in Italy, perché è stata protagonista di “Dove nasce il nuovo Made in Italy”: un evento di rilievo nazionale, ufficialmente inserito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) tra le iniziative delle Giornate del Made in Italy. La scelta della data, inoltre, non è stata casuale, coincidendo con la giornata dedicata a Leonardo da Vinci, simbolo del genio e dell'innovazione italiana.

"L'intuizione di mantenere un centro dedicato alla formazione come l'ITS Academy Prodigi in un polo produttivo importante come quello di Empoli - aggiunte il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi - è una scelta fondamentale per instradare ragazze e ragazzi in un percorso lavorativo di successo. Ringrazio la presidente Castellacci e la coordinatrice Antonini per questa visione divenuta realtà innovativa. Qui nasce il Made in Empoli: oggi con queste nuove aule punta a crescere e a migliorarsi sempre di più".

"Sono veramente onorato ed entusiasta di poter partecipare oggi, ad Empoli con l’amica Paola Castellacci, presidente dell’ITS Prodigi, per l’inaugurazione di nuovi laboratori che permettono uno sviluppo ancora più importante di questa Fondazione "Prodigi" di nome e di fatto. Come sistema ITS, e in particolare nella filiera ICT, lavoriamo da sempre per formare figure altamente specializzate nel gaming, nella modellazione 3D, nella Cybersicurezza, nell’Intelligenza Artificiale, nello sviluppo di ambienti virtuali e nel metaverso. Sono competenze oggi sempre più richieste dalle imprese, non solo nei settori creativi e digitali, ma anche nell’industria, nella progettazione, nella comunicazione e nei servizi avanzati - spiega Guido Torrielli, presidente dell’associazione nazionale degli ITS -. In un Paese in cui il livello delle competenze digitali di base è ancora inferiore alla media europea, è fondamentale investire con decisione su questi nuovi modelli formativi. Gli ITS Academy come Prodigi rappresentano una risposta concreta a questa sfida, perché coniugano formazione tecnica avanzata, forte connessione con le imprese e un approccio didattico orientato al fare. La trasformazione digitale dell’educazione è già in atto e iniziative come questa ne sono una dimostrazione tangibile. Il nostro compito, come sistema ITS, e il mio ruolo ormai noto di “missionario” è continuare a essere protagonisti di questo cambiamento, accompagnando i giovani verso le professioni del futuro e contribuendo allo sviluppo competitivo del Paese".

I numeri di ITS Academy Prodigi:

Nato nel 2022, ITS Prodigi ha dimostrato in 4 anni di attività numeri una straordinaria capacità attrattiva e risultati occupazionali d'eccellenza: 517 studenti formati con un'età media di 21,6 anni; oltre 900 candidature ricevute, segno di un forte interesse dei giovani verso le professioni digitali. E un tasso di occupabilità che sfiora il 90%, confermando l'efficacia del modello formativo.

A dimostrazione che le professioni STEM sono ancora scelta prevalentemente maschile a fronte dei 517 studenti formati; 455 sono maschi e solo 62 femmine. Per questo ITS Prodigi ha posto tra i suoi obiettivi prioritari una comunicazione sempre orientata all’attrazione di sempre più talenti femminili nel settore tech.

ITS Academy Prodigi è parte del circuito nazionale degli ITS. E l'Academy è nei territori di Empoli, Pisa, Lucca, Arezzo e Prato. Collabora strettamente con aziende, università e centri di ricerca per offrire corsi biennali che combinano teoria e pratica, progettati direttamente dai professionisti del settore per garantire un immediato inserimento nel mondo del lavoro.

Fonte: Confindustria Toscana Centro e Costa

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