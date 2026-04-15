"La Giusta Causa" sbarca a Ponte a Egola: studenti del Marconi raccontano la Resistenza

Si terrà martedì 28 aprile dalle ore 17:00 presso il BiblioCiaf di Ponte a Egola l’evento di restituzione del progetto La Giusta Causa, promosso da Associazione La Stazione APS e realizzato con gli studenti del Liceo Scientifico Statale G. Marconi di San Miniato.

Un appuntamento pubblico che intreccia talk, podcast, videoproiezioni e performance dal vivo, nato per condividere i risultati di un percorso laboratoriale dedicato alla memoria della Resistenza e ai valori della cittadinanza attiva, proprio nell’anno dell’80° anniversario del primo voto a suffragio universale in Italia (1946).

Il progetto si inserisce all’interno di un lavoro più ampio e continuativo sul territorio, sviluppato negli anni in collaborazione con Comune di San Miniato, ANPI – sezione locale, Museo della Memoria (CoopCulture) e le scuole, con il sostegno della Regione Toscana e del Consiglio Regionale della Toscana.

Durante i laboratori, gli studenti hanno lavorato su fonti storiche e testimonianze, sperimentando diversi linguaggi contemporanei per la divulgazione della storia: podcast, video reel, narrazioni visive e testi per brevi performance teatrali. Il risultato è un insieme di elaborati che restituisce uno sguardo plurale e articolato sulla memoria e sul presente.

"È stato particolarmente significativo vedere come gli studenti abbiano affrontato gli stessi temi con approcci e linguaggi diversi – commenta Michele Baldini, presidente di Associazione La Stazione APS –. Questa pluralità di sguardi è una ricchezza, così come il confronto tra generazioni, che permette di rendere la memoria viva e capace di parlare al presente".

Cuore della serata sarà anche una performance dal vivo, che sviluppa e amplia il lavoro audio nato durante il progetto.

"Ho lavorato a partire dalle voci e dai materiali prodotti dai ragazzi – spiega Filippo Brancato, autore della performance e del podcast – cercando di costruire un testo corale. L’idea è restituire il senso di questo percorso collettivo e provare a metterlo in relazione con il momento che stiamo vivendo, dando forma a un racconto che unisca memoria, esperienza e sguardo sul presente".

La serata sarà arricchita da un momento di confronto pubblico con le testimonianze di Senka Majda (Associazione Arturo APS), Anabely Yajajra (Presidente di IParticipate) e Raffaella Grana (ANPI San Miniato), figure impegnate, a livello locale e internazionale, sui temi della partecipazione e della cittadinanza.

Il podcast La Giusta Causa, presentato durante l’evento, è a cura di Filippo Brancato, con musiche di Tommaso Nobilio e voci di Filippo Brancato e Sveva Gini, ed è prodotto da Associazione La Stazione APS.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Associazione Arturo APS e il Liceo Marconi, con il supporto del Comune di San Miniato, ANPI San Miniato e CoopCulture – Museo della Memoria, e con il contributo della Regione Toscana e del Consiglio Regionale della Toscana.

Fonte: Ufficio stampa