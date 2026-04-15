Al via la manutenzione del verde pubblico a Certaldo: tre cicli di sfalcio da aprile a settembre

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Il Comune avvia il programma stagionale di cura delle aree verdi: si parte dai parchi cittadini, poi toccherà strade, rotonde e frazioni. Cartelli informativi nei quartieri residenziali

Prende avvio, come ogni anno in questo periodo, il programma di manutenzione del verde pubblico del Comune di Certaldo, che accompagnerà il territorio fino al mese di settembre, con interventi programmati e cadenzati su tutto il territorio comunale.

Da ora e fino a metà maggio, le attività saranno concentrate principalmente sulla manutenzione e sul taglio dell’erba nei parchi cittadini. Successivamente, da maggio a settembre, gli interventi interesseranno progressivamente le strade comunali, con particolare attenzione a rotonde e aiuole stradali ove presenti.

Il piano degli interventi seguirà un preciso ordine operativo: si partirà dal parco della Canonica, per poi proseguire verso il centro cittadino, la zona di viale Fabiani, l’area interessata dalla ferrovia e dalla circonvallazione. Successivamente le attività interesseranno le zone industriali e le frazioni del territorio comunale.

Il programma prevede inoltre tre cicli complessivi di sfalcio nel corso della stagione, al fine di garantire una manutenzione costante e uniforme delle aree verdi.

Nelle aree residenziali e in prossimità dei parcheggi saranno installati appositi cartelli informativi per segnalare gli interventi di taglio erba in programma. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

L’Amministrazione conferma l’impegno per una gestione più efficiente, programmata e attenta del verde pubblico, con l’obiettivo di garantire decoro, sicurezza e qualità degli spazi urbani.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Certaldo

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