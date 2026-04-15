Max Fittipaldi, 9 anni, terzo al Campionato Nazionale di Breakdance

Max Fittipaldi, 9 anni, residente a Montelupo Fiorentino, ha conquistato il terzo posto al Campionato Nazionale di Breakdance svoltosi questo weekend a Milano. L'evento è stato seguito dal telegiornale di Canale 5, che ha trasmesso un servizio in diretta.

Max ha iniziato il suo percorso nel breaking a Empoli e attualmente si allena a Firenze.

È di origini italoamericane: la madre è statunitense e ha vissuto la cultura hip hop a New York negli anni Ottanta, mentre il padre è un appassionato di musica. Nonostante la giovane età, il ragazzo ha già partecipato a diverse competizioni ottenendo vari riconoscimenti.

"Max continua a inseguire con entusiasmo questa disciplina, che recentemente è stata riconosciuta come sport olimpico", dichiarano i genitori.

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