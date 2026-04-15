Missione internazionale in Cina per due chirurghi dell'Aou Senese

Sanità Siena
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I dottori Tommaso Ligabue e Roberto Corzani al Ningbo N°2 Hospital per l'approfondimento di tecniche mini invasive e all'avanguardia nel trattamento del tumore al polmone

Importante missione internazionale per due chirurghi toracici dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, il dottor Tommaso Ligabue e il dottor Roberto Corzani. I due chirurghi hanno avuto l’opportunità di frequentare un periodo di nove giorni di formazione professionale al Ningbo N°2 Hospital, centro di avanguardia per la chirurgia mini invasiva in Cina, e in particolare nel dipartimento diretto dal dottor Yang Zhenhua, potendo approfondire le più innovative tecniche mini invasive con approccio uniportale, metodiche all'avanguardia per il trattamento del tumore al polmone.

Il Ningbo N°2 Hospital è una struttura cardine per un’area metropolitana di nove milioni di abitanti, e con un team di 34 chirurghi e 96 posti letto, il reparto gestisce circa 4.000 interventi l’anno, focalizzandosi sulle patologie oncologiche del torace. I dottori Ligabue e Corzani hanno partecipato attivamente anche a riunioni del Multidisciplinary Team e ad attività ambulatoriale, all’analisi di modelli organizzativi differenti, fonte di importanti spunti di riflessione professionale, ad approfondimenti presso il Dipartimento di Medicina Tradizionale Cinese, e ad un incontro tra innovazione tecnologica e cultura millenaria. La missione, organizzata dall’Ufficio Rapporti Internazionali dell’Aou Senese, conferma l'importanza della mobilità internazionale per il perfezionamento delle competenze chirurgiche e l'ottimizzazione dei percorsi di cura oncologici.

Fonte: Aou Senese - Ufficio stampa

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