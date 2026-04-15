Musei Firenze, Filcams Cgil: "Soddisfatti delle 25 stabilizzazioni in Opera"

Economia e Lavoro Firenze
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Arrivano 25 stabilizzazioni nei musei fiorentini gestiti dai servizi di Opera. "La lotta alla precarietà non può che passare, attraverso la forza della rappresentanza, dal confronto e dalla contrattazione - afferma Maurizio Magi, Segretario Generale della Filcams Cgil Firenze - ciò che esattamente noi, insieme alle nostre rappresentanze tutte, non abbiamo mai smesso di praticare specie in contesti difficili come questi, caratterizzati come sono da appalti e concessioni, conseguenza di precise e da noi contrastate scelte politiche.

Siamo dunque molto soddisfatti di questa nuova tornata di ben 25 stabilizzazioni; si tratta ora di proseguire questa importante azione sindacale nei confronti di tutti gli altri soggetti che in questo territorio non solo operano in ambito strettamente museale ma in tutti i principali luoghi di cultura pubblici e privati. Non è accettabile che in questi contesti in cui si produce ricchezza si annidino condizioni di lavoro povero e precario".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

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