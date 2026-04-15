Musei Firenze, Filcams Cgil: "Soddisfatti delle 25 stabilizzazioni in Opera"

Arrivano 25 stabilizzazioni nei musei fiorentini gestiti dai servizi di Opera. "La lotta alla precarietà non può che passare, attraverso la forza della rappresentanza, dal confronto e dalla contrattazione - afferma Maurizio Magi, Segretario Generale della Filcams Cgil Firenze - ciò che esattamente noi, insieme alle nostre rappresentanze tutte, non abbiamo mai smesso di praticare specie in contesti difficili come questi, caratterizzati come sono da appalti e concessioni, conseguenza di precise e da noi contrastate scelte politiche.

Siamo dunque molto soddisfatti di questa nuova tornata di ben 25 stabilizzazioni; si tratta ora di proseguire questa importante azione sindacale nei confronti di tutti gli altri soggetti che in questo territorio non solo operano in ambito strettamente museale ma in tutti i principali luoghi di cultura pubblici e privati. Non è accettabile che in questi contesti in cui si produce ricchezza si annidino condizioni di lavoro povero e precario".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate