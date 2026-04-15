Occupano appartamento e lo riempiono di droga: tre denunce a Castelfiorentino

Cronaca Castelfiorentino
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L'operazione della polizia locale, così il comandante Luschi: "Costante vicinanza alle richieste dei cittadini"

Hanno occupato una casa e l'hanno trasformata in un luogo di spaccio. Tre persone originarie del Marocco sono state rintracciate e denunciate a Castelfiorentino, l'attività della polizia municipale è avvenuta nei giorni scorsi.

Tutto è partito quando il proprietario dell'immobile ha provato a entrarci per farlo vedere a un acquirente, ma ha trovato la casa chiuda dall'interno. La polizia locale ha effettuato l'ingresso e due persone si sono date alla fuga: i fuggitivi erano stati comunque fermati e identificati pochi giorni prima in centro a Castelfiorentino.

Nell'appartamento, in pessime condizioni igienico-sanitarie, la municipale ha trovato hashish e cocaina e le ha sequestrate. Ha scoperto anche che era presente un terzo soggetto, anch'egli già noto.

In serata i due fuggiaschi sono stati trovati in centro ma, con l'aiuto dei carabinieri, la polizia locale li ha fermati e portati al comando dove li ha denunciati per i reati di occupazione abusiva di immobile, possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per uno degli indagati anche resistenza a pubblico ufficiale.

Il giorno seguente il terzo soggetto è stato individuato nel centro cittadino ma è riuscito a darsi alla fuga e a nascondersi nella vegetazione. In seguito è stato trovato da due pattuglie della locale e una dei carabinieri, poi portato al comando e denunciato per gli stessi reati.

Il Comandante Generale della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa Massimo Luschi ha commentato: “Il controllo del territorio e la contestuale azione di presenza in ogni realtà dell’Unione da parte della Polizia Locale sono giorno dopo giorno sempre più tangibili. l’importante azione strategica del Comando e come in questo caso del Comando Territoriale di Castelfiorentino, non nuovo ad azioni e risultati di rilievo, rappresentano costante vicinanza alle richieste dei cittadini. Il monitoraggio capillare del territorio continuerà in maniera costante in tutto il territorio dell’Empolese-Valdelsa”.

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