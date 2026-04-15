Torna a Firenze il grande evento sugli oli extravergine d'oliva toscani

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Olio extravergine di oliva

Venerdì 17 aprile torna l’evento ‘Selezione regionale degli Oli Extravergine d’oliva DOP e IGP della Toscana’ che premia le eccellenze per il 2026.

Promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, la giornata sarà divisa in due parti.

La mattina, a partire dalle 10.30 presso il Cinema La Compagnia di Firenze, si svolgerà un convegno con la presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’assessore all’agricoltura Leonardo Marras, della presidente del Consiglio Regionale Stefania Saccardi e del vicesindaco Metropolitano Alessio Mantellassi. Parteciperanno, inoltre, il presidente di PromoFirenze Aldo Cursano e il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini.

A seguire, la cerimonia di premiazione delle migliori etichette dell’olio DOP e IGP toscane selezionate per il Catalogo 2026.

Nel pomeriggio, la manifestazione si sposta alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 5): dalle 14.30 – 15.00 per una sessione riservata alla stampa; dalle 15.00 – 18.00 apertura al pubblico con degustazioni guidate e vendita diretta.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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