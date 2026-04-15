Piaggio, approvato il bilancio 2025 e il piano di buyback da 41,5 milioni

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Piaggio approva il bilancio 2025 e un piano di riacquisto azioni da 41,5 milioni. Annullate oltre 2,33 milioni di azioni

L’assemblea degli azionisti di Piaggio ha approvato il bilancio 2025 e dato il via libera al piano di riacquisto di azioni proprie. Secondo quanto comunicato, era presente in assise il 60,55% dei soci, a conferma di un’ampia partecipazione all’assemblea che si è svolta in sede ordinaria e straordinaria.

Tra le decisioni assunte anche l’annullamento di una parte delle azioni già detenute dalla società: in sede straordinaria sono stati annullati oltre 2,33 milioni di azioni proprie mantenendo inalterato l'attuale capitale sociale.

Il piano di buyback autorizzato prevede l’acquisto di un massimo di 27 milioni di titoli per un valore complessivo fino a 41,5 milioni di euro, come indicato nella nota diffusa al termine della riunione del consiglio di amministrazione successiva all’assemblea.

L’operazione si inserisce nelle strategie finanziarie del gruppo, finalizzate alla gestione efficiente del capitale e al rafforzamento del valore per gli azionisti

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