Tutto pronto a Pontasserchio per l'edizione 2026 di Agrifiera

Economia e Lavoro San Giuliano Terme
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Agrifiera 2026 è alle porte. È ormai tutto pronto a Pontasserchio (PI), frazione del Comune di San Giuliano Terme, per la 116esima edizione di una delle fiere più antiche e storiche della Toscana, che dal 2025 è stata inserita nel calendario “Manifestazioni e fiere regionali toscane”.

La presentazione ufficiale dell’evento, che avrà luogo nel Parco della Pace “Tiziano Terzani” di Pontasserchio dal 23 aprile al 3 maggio, si è tenuta a Firenze nel Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, nel media center “David Sassoli”.

Undici giorni di eventi, incontri e spettacoli che ruoteranno attorno al mondo dell’agricoltura, del florovivaismo, dell’artigianato, della vita rurale, della zootecnia, della tutela dell’ambiente e molto altro.

L’inaugurazione è fissata per giovedì 23 aprile alle 16 alla presenza delle istituzioni. Seguirà il corteo con le scuole e la Filarmonica Sangiulianese all’interno dell’area della fiera. La sfilata è organizzata in collaborazione con la Consulta del volontariato delle associazioni del territorio, insieme alle attività produttive.

Agrifiera è un evento che negli anni è cresciuto per numeri e qualità, capace di attrarre espositori da tutta Italia e un pubblico sempre più ampio, grazie a un’offerta che unisce conoscenza, esposizione, divulgazione, intrattenimento e attività per famiglie.

Fonte: Ufficio stampa

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